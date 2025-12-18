吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「達磨善哉（だるまぜんざい）」 が間借りオープンしたことを報告致します。

2025年12月15日、代々木上原に、会社員として働く20代の女性が立ち上げ、調理を母親が担う、週1日・夜限定のぜんざい屋「達磨善哉」がオープンします。優しく柔らかな小豆の甘みと温かさが、身体だけでなく心までそっとほどくぜんざい。その“和ませる力”を通じて、日々働く人たちに癒やしの時間を届けたいという思いから生まれました。店主のフジカワハルカさんは、会社員として働く中で心身の不調を経験し、心の健康や人とのつながりの大切さを実感。仕事と家庭のあいだにある「帰り道の時間」に、気負わず立ち寄れる第三の居場所をつくりたいと考え、この店を構想しました。調理を担うのは、日常の食卓を支えてきた母親。母の手仕事によるぜんざいと、娘の想いが重なり、週に一度の夜だけ開く、あたたかな居場所が生まれます。達磨善哉は、母娘で紡ぐ、小さな夜の癒やしです。

店舗情報

店名 達磨善哉（だるまぜんざい）住所 東京都渋谷区西原1-7-8 ツインパレスk.i103オープン日 2025年12月15日営業時間 木曜日 17時～21時Instagram https://www.instagram.com/darumazenzai_tokyo/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新