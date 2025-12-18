株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は小山昇 著『経営者のため生成AI組織的活用の教科書』https://www.asa21.com/book/b669920.htmlを202５年12月22日（月）に刊行いたします。

属人化解消・ミスゼロ・質とスピードを高める生成AI活用

生成AIを組織的に活用することで、属人化の解消やミスの抑制、業務時間の短縮に加え、人材の定着や意思決定の精度・スピード向上など、複数の成果を同時に広げていくことが可能になります。本書では、著者の小山昇氏が、自身の経営思考を学習させたAI「AI小山さん」を導入した実践を起点に、社員の業務サポートや判断支援、社内文化の共有など、生成AIが経営と現場を横断して機能する具体例を紹介します。資料作成や業務自動化、データ分析といった定番の使い方だけでなく、営業、テレアポ、教育、さらには社長AIまで、1つの成果を10倍、100倍へと展開していく生成AIの組織的活用法を解説。人手不足が進む中、中小企業が現実的に取り組めるAI活用の道筋を示します。

※以下本書より抜粋要約

報酬ゼロでも文句を言わない、もうひとりの社長

一般的に、どの会社も社長はひとりです。しかし、私が代表取締役を務める株式会社武蔵野には、社長が２人います。ひとりは私、小山昇。そして、もうひとりは「ＡＩ小山さん」です。「ＡＩ小山さん」は、経営者としての私の考え方を学習させた人工知能です。拙著や講演録、社内資料、日々の発言メモなど──約600メガバイト（書籍1冊10万文字として約100～200冊分の情報量）の「小山昇の情報」を学び、私が大切にしてきた判断軸や言葉づかいまで再現します。社員はいつでもこのＡＩに問いかけ、「この場合、小山昇ならどう考えるか」を確認できます。言い換えれば、武蔵野の「もうひとりの社長」です。彼は、24時間365日働き、疲れ知らずで、勉強熱心。武蔵野のバックヤードツアー（当社のさまざまな仕組みを実際に現地で学べる見学会）で出た質問に小山が答えたことを学習し、アップデートを続けています。それでいて役員報酬はゼロです。

中小企業こそＡI化が必要な理由

① 人材不足の加速

② 情報の量とスピードの変化

③ 社員教育の再現性

④ スピード経営への転換

AIが変える現場の常識

AIによる質疑応答の仕組み

【メリット】□ 誤った情報を伝えるリスクを軽減□ 採用担当者の負担軽減□ AIを活用している先進的な会社のイメージをアピール

テレアポノウハウ共有化の仕組み

【メリット】□ 担当者のモチベーション・スキルアップ□ テレアポスキルの平準化が進む□ アポイント件数増、生産性向上によるコスト削減

書籍情報

タイトル：著者： ページ数 : 価格 ： 発行日 ： 2025年12月22日 ISBN ：タイトル：経営者のための生成AI組織的活用の教科書著者：小山昇ページ数：220ページ価格：2,420円(10%税込）発行日：2025年12月22日ISBN： 9784-86667-805-4書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b669920.htmlamazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678054/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18421242/

目次

CHAPTER 1 ■ AI導入で中小企業が得られるものCHAPTER 2 ■ AIを社内に定着させる仕組みCHAPTER 3 ■ AIを「自社専用」に育てる方法CHAPTER 4 ■ AIが変える現場の常識CHAPTER 5 ■［事例］AIの組織的活用法

著者プロフィール

小山昇（こやま・のぼる）

株式会社武蔵野代表取締役社長1948年、山梨生まれ。東京経済大学卒業後、1976年に日本サービスマーチャンダイザー（現・武蔵野）に入社。一時期、独立して自身の会社を経営していたが、1987年に株式会社武蔵野に復帰し、1989年より社長に就任。赤字続きだった武蔵野を増収増益、売上75億円（社長就任時の10倍）を超える優良企業に育てる。2001年から同社の経営の仕組みを紹介する「経営サポート事業」を展開。現在、700社超の会員企業をサポートし、400社が過去最高益となっているほか、全国の経営者向けに年間240回以上の講演・セミナーを開催している。1999年「電子メッセージング協議会会長賞」、2001年度「経済産業大臣賞」、 2004年度、経済産業省が推進する

「IT経営百選最優秀賞」をそれぞれ受賞。2000年度、2010年度には日本で初めて「日本経営品質賞」を2回受賞。2023年「DX認定制度」認定。2025年3月、健康経営への取り組みが評価され、健康経営優良法人「ホワイト500」に認定。『１％の社長しか知らない銀行とお金の話』『成長する会社の朝礼』『人が輝く経営のすごい仕組み』『生成AIでわかった経営者のための人財定着術』（あさ出版）、『会社を絶対潰さない 組織の強化書』（KADOKAWA）、『「儲かる会社」の心理的安全性』（SBクリエイティブ）、『改訂3版 仕事ができる人の心得』（CCCメディアハウス）など著書多数。

https://newscast.jp/attachments/mNpdilp5tUQ481Mh0WBV.pdf