株式会社ワールドビジネスサプライ（本社：千葉県船橋市、代表：田久保万里夫）は、クラウドファンディングサービス「Makuake」において、背もたれのない「姿勢サポートチェア」の先行販売を開始します。座るだけで自然と正しい姿勢を意識でき、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減する革新的な製品です。

自らの腰痛経験から開発した背もたれのない「姿勢サポートチェア」について、クラウドファンディングサービス「Makuake」での先行販売を実施しています。

開発の背景 - 代表自身の腰痛体験から生まれた製品

近年、リモートワークの普及に伴い、デスクワークによる腰痛や姿勢の悪化に悩む人が増加しています。厚生労働省の調査によると、日本人の約80%が一生のうちに腰痛を経験するとされ、特に長時間同じ姿勢でのデスクワークが大きな要因となっています。当社代表である田久保は、長年腰の違和感に悩まされてきました。様々な対策を試す中で「姿勢サポートチェア」の考え方に着目し、日本人の体型や使用環境に合わせた製品開発を決意しました。「長期的に効果を感じられる製品を求めていましたが、背もたれに頼らず自然と正しい姿勢を保てるチェアとの出会いが、私の姿勢への意識を変えました。毎日使ううちに自然と姿勢を意識する習慣がつき、長時間のデスクワークが苦ではなくなったのです」と田久保は述べています。この経験から「同じ悩みを持つ方々の役に立ちたい」という想いで、日本の品質基準に合わせた製品開発に着手し、細部までこだわった「姿勢サポートチェア」を完成させました。

製品の特長 - 座るだけでピン！姿勢改善と快適さを両立

本製品は、以下の3つの特長を備えています。■背もたれがないため、座るだけで自然と正しい姿勢を意識します。また、前後左右に360度回転するので、インナーマッスルを使う感覚に。■洗練された、インテリアに溶け込むユニークなデザイン。カラーもお好みで選べる4色展開。■女性や子供も使いやすい高さ調節機能付き。45cm～63cmまで高さ調節が可能。

クラウドファンディングで共に育てる製品づくり

本製品は、ユーザーの声を取り入れながら進化させていくことを目指し、クラウドファンディングサービス「Makuake」での先行販売を選択しました。支援者からのフィードバックを今後の製品改良に活かしていく予定です。「皆さまと一緒にこのチェアを育てていければ幸いです。快適さと美姿勢を両立する新しい座り心地を、ぜひお試しください」と田久保氏は呼びかけています。クラウドファンディングでは、早期支援者向けの特別割引や限定カラーなどの特典も用意されています。詳細は以下のリンクからmakuakeホームページをご覧ください。

会社概要

https://www.makuake.com/project/acoro/

- 企業名：株式会社ワールドビジネスサプライ- 所在地：千葉県船橋市薬円台4-12-18 DAIYU薬園台ビル2階- 代表者：田久保 万里夫- 事業内容：オフィス家具・健康関連製品の企画・開発・販売