パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて「超 怒涛の新春初売り」を2026年1月1日（木・祝）から1月12日（月・祝）まで開催いたします。セール開催期間：2026年1月1日（木・祝）※ ～ 1月12日（月・祝）※一部店舗は2026年1月2日（金）より開始いたします。セールの詳しい情報は、2025年12月30日(火)に公開予定の「初売りご案内ページ」または、元日の「超 怒涛の新春初売り」全国折込チラシにてご確認ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hatsuuri2026.php

●「初売り限定 初夢福袋」今年は計5種類をご用意！

毎年好評の「初売り限定 初夢福袋」は、2026年も大ボリュームで5種類の福袋を一挙販売！組立キット福袋や、ゲーミングデバイス福袋など数量限定にてご用意！※他にも一部の店舗限定の初夢福袋もご用意しております。

●売り切れ御免！！初売り恒例「お年玉パソコン」を販売！

初売り恒例の「お年玉パソコン」を今年も大放出！大人気のiiyama PCゲーミングシリーズ「LEVEL∞ (レベル インフィニティ)」、初めてのゲーミングPCに最適なコスパを追求しカラーバリエーションも選べる「LEVELθ(レベル シータ)」のほか、ビジネスに最適な薄型ノートPC、コスパ抜群のエントリーモデルまで、最新Windows 11を搭載した強力なPCラインナップを新春ズバリ価格でご用意しております。

●自作パソコンパーツ、パソコン周辺機器がお買い得「新春初売りプライス」！

2026年1月12日（月・祝）までのセール期間中、自作パソコンパーツやパソコン周辺機器を「新春初売り」ならではの価格にてご用意いたします。在庫限りの商品もございます。ぜひご期待ください！

●お得なクーポンやプレゼントが続々！「新春お年玉キャンペーン」を開催！

① 対象商品をご購入いただくと先着で「パソコン工房 × えなこ 2026 カレンダー」をプレゼント

下記のキャンペーン期間中、パソコン工房店舗・WEB通販サイトにて当社指定条件を満たした上で対象パソコンまたは対象組立キットをご購入いただいたお客様へ、先着で「パソコン工房 × えなこ 2026 カレンダー」をプレゼントいたします。ここでしか手に入らないオリジナルカレンダーは先着合計で1万枚をご用意。数量に達し次第配布終了となります。

開催期間：2025年12月20日（土） ～ 2026年1月12日（月・祝）「パソコン工房 × えなこ 2026 カレンダー」プレゼント情報ページ URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hatsuuri2026.php#calendar店舗でのプレゼント条件：・ご利用のパソコン工房店舗の「LINE友だち登録」をお願いいたします。・期間中、店舗にて当社指定、15万円以上の「新品パソコン」または「組立キット」をご購入いただくことで先着にてプレゼントいたします。WEB通販サイトでのプレゼント条件：・「パソコン工房 WEB会員」の登録をお願いいたします。・期間中、WEB通販サイトにて当社指定、15万円以上の「新品パソコン」または「組立キット」をご購入いただくことで先着にてプレゼントいたします。※WEB通販サイトでは、カレンダープレゼントの際、「店頭受け取り」または「ご自宅へのカレンダー発送」または「カレンダーを希望しない」をお選びいただきます。「店頭受け取り」の場合、カレンダー店頭引換券を商品へ同梱いたします。「ご自宅へのカレンダー発送」の場合1,100円（税込）の送料が別途必要となります。※WEB通販サイトでは2026年1月12日（月・祝）13:59までのご注文分が対象となります。※店舗によって数量・配布状況が異なります。※数量には限りがございますので無くなり次第終了となります。※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

② 期間限定のお得なLINEクーポンを配布！

2026年1月1日（木・祝）より、LINE会員様を対象に全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で利用できるお得な「怒涛のスタートダッシュLINE超クーポン」を配布いたします。各店のLINE公式アカウントに友だち登録いただくと、期間中クーポンを受け取る事が出来ますので、ぜひこの機会にお近くのパソコン工房店舗の友だち登録をお願いいたします。「怒涛のスタートダッシュLINE超クーポン」の内容期間中、指定商品をご購入の際に店頭にてお得にご利用いただけるクーポンとして5種類配布いたします。・当社指定HDD/SSD 300円引き・フラッシュメモリ 100円引き・PCモニター 500円引き・グラフィックカード 400円引き・ゲーミングデバイス 200円 ～ 300円引き利用期間 ：2026年1月1日（木・祝） ～ 1月12日（月・祝）ご利用条件 ：各店のLINE公式アカウントに友だち登録し、対象商品をご購入のお客様ご利用方法 ：レジにて該当のLINEクーポンをご提示でご利用いただけます。※LINEクーポンのご利用はどちらもお一人様1回限りとなります。※LINEクーポン全て、その他のLINEクーポンとの併用はできません。「怒涛のスタートダッシュLINE超クーポン」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/hatsuuri2026.php#couponパソコン工房・グッドウィル店舗 LINE会員登録 詳しくはこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/info_line.php

③ 抽選で2名様に高性能ゲーミングPCプレゼント！

元旦にパソコン工房より発信するキャンペーンポストを指定のハッシュタグで引用ポストしていただくと、人気ストリーマーが組み立てたサイン入り高性能ゲーミングPCが抽選で2名様に当たります。※ご応募の際、事前にパソコン工房WEB会員へのご登録、またはパソコン工房各店「LINE」アカウントへの友だち登録が必要です。

●最大10万円分相当※を還元する「年末年始ウルトラ還元祭」を期間限定で開催中

全国のパソコン工房店舗では、対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大10万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定のキャンペーン「年末年始ウルトラ還元祭」を期間限定で開催中です。開催期間：2025年12月18日（木） ～ 2026年1月13日（火）※最大10万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。パソコン工房「年末年始ウルトラ還元祭」情報ページ店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/ultra_kangen_2026_sp.phpWEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/nenmatsu_nenshi_kangen_2025_2026.php更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

●全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房店舗では、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

●最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。サポートが切れたWindowsを搭載したパソコンをそのまま使用し続けると様々なセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の 10 分の 2 までとなります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●「買う」のも「売る」のも超お得な「スーパー中古の日」を期間限定で開催中！

パソコン工房店舗ならびにWEB通販サイトでは、中古商品のご購入・買取が大変お得になるパソコン工房会員様限定『スーパー中古の日』を、2025年12月13日（土）から2026年1月12日（月・祝）の間の各日程にて開催いたします。5のつく日・土日祝の開催と合わせ、年末年始も、2025年12月30日（火）から2026年1月5日（月）まで7日間連続で開催いたします。

・「買う」のもお得！

中古パソコン、中古PCパーツ、中古周辺機器、中古スマホなど対象中古商品のご購入がパソコン工房会員様限定で最大20％OFFと大変お得になります。※最大20％OFFは当社指定の対象商品となります。

・「売る」のもお得！

当社指定スペックを満たす「ゲーミングPC」、「WindowsノートPC」ならびに「PCパーツ」の買取価格が、パソコン工房会員様限定で最終査定額より最大15％UPいたします。その他、「ゲーミング以外のPC」「Mac」「タブレット」「スマートフォン（ユーフロント店は対象外）」「周辺機器」の買取価格が、パソコン工房会員様限定で最終査定額より10％UPいたします。

『スーパー中古の日』開催日

2025年12月13日（土） ～ 12月15日（月）2025年12月20日（土） ～ 12月21日（日）2025年12月25日（木）2025年12月27日（土） ～ 12月28日（日）2025年12月30日（火） ～ 2026年1月5日（月）2026年1月10日（土） ～ 2026年1月12日（月・祝）

詳しい情報は下記ページをご参照ください。

『スーパー中古の日』WEB通販サイトでのご購入ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/super_used_day.php『スーパー中古の日』買取情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/camp-super-chukoday-2025winter.html

●全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧情報

お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/一部店舗におきましては2026年1月2日（金）から初売りセールの店舗がございます。詳しくはパソコン工房 年末年始営業時間の案内をご覧下さい。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/calendar2026.phpパソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

