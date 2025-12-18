放電加工機市場の規模、シェア分析、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「放電加工機市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表をお知らせいたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを目的としています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界の放電加工機（EDM）市場に関する 調査レポートでは、2025年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は5.9％と予測され、2035年末には112億米ドルの 市場規模になると予測されています。2024年の市場規模は48億ドルでした。
市場概要
放電加工機（EDM）は、制御された電気スパークを利用して、電気伝導性を持つ被加工物から材料を除去する高精度加工機です。EDM技術は、従来の加工方法では困難な、複雑かつ高精度な部品の製造に広く使用されています。主なEDMの種類には、ワイヤ放電加工機、形彫り（ダイシンキング）放電加工機、細穴放電加工機があります。これらの機械は、自動車、航空宇宙、電子機器、医療機器、金型・治工具、モールド製造などの産業で不可欠です。高精度公差、複雑な形状、難削材に対する需要の高まりにより、EDM市場は現代の製造業において引き続き重要な役割を果たしています。
市場規模およびシェア
世界のEDM市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間で安定したCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インドといった強力な製造拠点を背景に最大の市場シェアを占めています。欧州および北米がこれに続き、航空宇宙、医療機器製造、高度な工具産業に支えられています。ワイヤ放電加工機は、高精度で複雑な形状を切断できる能力により最大の市場シェアを占めており、形彫り放電加工機は金型用途で引き続き重要な役割を担っています。成熟した製造地域では、更新およびアップグレード需要も市場に大きく寄与しています。
主な成長要因
高精度部品への需要増加：航空宇宙、医療機器、電子機器などの産業では超高精度加工が求められ、EDMの採用が進んでいます。
金型・ダイ製造の成長：自動車や消費財向けの射出成形金型やダイカスト部品の生産増加が、EDM需要を安定的に支えています。
難削材・先進材料の使用拡大：EDMは、焼入れ鋼、超合金、超硬合金、チタンなどの加工に適しており、これらの材料は現代の工学分野で使用が増えています。
技術革新：自動化、CNC統合、リアルタイム監視、改良された加工液などにより、生産性と精度が向上しています。
電気自動車および電子機器製造の拡大：EVのパワートレイン部品、バッテリー用金型、高精度電子部品には高度な加工ソリューションが必要です。
市場セグメンテーション
機械タイプ別：ワイヤ放電加工機、形彫り（ラム）放電加工機、細穴放電加工機、ハイブリッド放電加工機。
用途別：金型・ダイ、自動車部品、航空宇宙部品、医療機器、電子機器・半導体、一般製造。
エンドユーザー別：自動車メーカー、航空宇宙企業、医療機器メーカー、金型・治工具メーカー、受託製造業者。
