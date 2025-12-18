集積受動デバイス（IPD）市場の規模、シェアレポート、成長および予測、2025～2035年
KD Market Insightsは、「集積受動デバイス市場：将来動向と機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を喜んでお知らせいたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス意思決定を行うための支援を目的としています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界の統合パッシブデバイス市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率7.9%を予測し、さらに2035年末までに41億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は15億米ドルでした。
市場概要
集積受動デバイス（Integrated Passive Devices：IPD）は、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、フィルタなど複数の受動素子を、半導体技術や先端パッケージング技術を用いて単一基板上に集積した小型部品です。ディスクリート受動部品と比較して、IPDは高い集積密度、優れた電気特性、寄生成分の低減、小型化といった利点を有しています。RFモジュール、スマートフォン、ウェアラブル端末、自動車用電子機器、産業システム、さらには5GやIoTといった新興分野での採用が拡大しています。電子機器の小型化が進む一方で性能要求が高まる中、IPDは複数のエンドユース産業における重要な基盤技術となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/380
市場規模およびシェア
世界の集積受動デバイス市場は10億米ドルを超える規模と評価されており、今後10年間で力強いCAGRで成長すると予測されています。成長は、最大の需要を占める民生用電子機器および通信分野からの需要拡大によって牽引されています。アジア太平洋地域は、中国、台湾、韓国、日本における強固な半導体製造エコシステムを背景に、生産・消費の両面で市場を支配しています。北米および欧州は、自動車用電子機器、航空宇宙、防衛、先端RF用途での高い採用率により、重要な市場シェアを維持しています。製品タイプ別では、無線通信モジュールで広く使用されているRF IPDが最大の収益シェアを占めています。
主な成長要因
・電子機器の小型化：小型・軽量・高性能な電子機器への需要増加により、ディスクリート受動部品から集積型ソリューションへの置き換えが進んでいます。
・5GおよびRFフロントエンドモジュールの成長：IPDはRFフィルタ、インピーダンス整合回路、バランなどに広く使用されており、5Gスマートフォンや基地局に不可欠な存在です。
・自動車用電子機器での採用拡大：先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメント、電気自動車（EV）向け電力電子機器では、高信頼性かつ省スペースな受動部品集積が求められています。
・IoTおよびウェアラブルデバイスの拡大：低消費電力、小型、高集積といった特性により、IPDはIoTセンサー、スマートウォッチ、医療用ウェアラブル機器に最適です。
・パッケージングおよび材料技術の進展：薄膜技術、シリコン、ガラス、セラミック基板の進化により、性能が向上し、IPDの用途範囲が拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337404&id=bodyimage1】
世界の統合パッシブデバイス市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率7.9%を予測し、さらに2035年末までに41億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は15億米ドルでした。
市場概要
集積受動デバイス（Integrated Passive Devices：IPD）は、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、フィルタなど複数の受動素子を、半導体技術や先端パッケージング技術を用いて単一基板上に集積した小型部品です。ディスクリート受動部品と比較して、IPDは高い集積密度、優れた電気特性、寄生成分の低減、小型化といった利点を有しています。RFモジュール、スマートフォン、ウェアラブル端末、自動車用電子機器、産業システム、さらには5GやIoTといった新興分野での採用が拡大しています。電子機器の小型化が進む一方で性能要求が高まる中、IPDは複数のエンドユース産業における重要な基盤技術となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/380
市場規模およびシェア
世界の集積受動デバイス市場は10億米ドルを超える規模と評価されており、今後10年間で力強いCAGRで成長すると予測されています。成長は、最大の需要を占める民生用電子機器および通信分野からの需要拡大によって牽引されています。アジア太平洋地域は、中国、台湾、韓国、日本における強固な半導体製造エコシステムを背景に、生産・消費の両面で市場を支配しています。北米および欧州は、自動車用電子機器、航空宇宙、防衛、先端RF用途での高い採用率により、重要な市場シェアを維持しています。製品タイプ別では、無線通信モジュールで広く使用されているRF IPDが最大の収益シェアを占めています。
主な成長要因
・電子機器の小型化：小型・軽量・高性能な電子機器への需要増加により、ディスクリート受動部品から集積型ソリューションへの置き換えが進んでいます。
・5GおよびRFフロントエンドモジュールの成長：IPDはRFフィルタ、インピーダンス整合回路、バランなどに広く使用されており、5Gスマートフォンや基地局に不可欠な存在です。
・自動車用電子機器での採用拡大：先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメント、電気自動車（EV）向け電力電子機器では、高信頼性かつ省スペースな受動部品集積が求められています。
・IoTおよびウェアラブルデバイスの拡大：低消費電力、小型、高集積といった特性により、IPDはIoTセンサー、スマートウォッチ、医療用ウェアラブル機器に最適です。
・パッケージングおよび材料技術の進展：薄膜技術、シリコン、ガラス、セラミック基板の進化により、性能が向上し、IPDの用途範囲が拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337404&id=bodyimage1】