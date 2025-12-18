化学機械研磨（CMP）パッド市場の規模、シェア分析、成長および予測、2025～2035年
KD Market Insightsは、「化学機械研磨（CMP）パッド市場：将来動向と機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を喜んでお知らせいたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス意思決定を行うための支援を目的としています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究チームが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界の化学機械研磨（CMP）パッド市場は、半導体製造の拡大、先端パッケージングの進展、ならびにエレクトロニクスおよび光学製造分野における高精度表面への需要増加を背景に、安定した成長を続けています。最近の市場調査では、CMP関連市場（CMPパッドおよび広義のCMP／平坦化市場）は数十億米ドル規模に達しており、2024～2025年時点のベースラインは、パッド単体を対象とするか、CMP／平坦化のバリューチェーン全体を含むかによって、おおよそ24億～64億米ドルの範囲とされています。また、今後10年間の予測CAGRは中～高シングルディジット（約5～8％）に集中しています。
市場成長要因
半導体ノードの微細化および先端パッケージングの進展
ロジックおよびメモリメーカーが7nm未満のノードへ移行し、2.5D／3Dパッケージング、ファンアウト型ウェハレベルパッケージング（FOWLP）、異種集積が普及する中で、CMPはディッシングおよび平坦化制御に不可欠な工程となっています。この構造的な需要により、消耗品（パッドおよびスラリー）の継続的な交換需要や、低k誘電体、銅（Cu）、タングステン（W）などの新材料に対応したパッド需要が支えられています。
大口径ウェハへの移行および300mm／450mm対応の進展
大口径ウェハの採用拡大により、ウェハ当たりのCMP処理量および消耗品使用量が増加し、パッド需要の拡大につながっています。
性能および歩留まりへの要求強化
欠陥低減および歩留まり向上への要求が厳しくなる中、半導体ファブでは高性能パッド構造の採用や、より頻繁なパッドコンディショニングおよび交換が進んでいます。これにより、高付加価値パッドやコンディショニングシステムのアフターマーケット需要が拡大しています。
地域別生産能力の拡大
アジア太平洋地域（中国、台湾、韓国、日本）における大規模投資や、北米および欧州での新設ファブの増加が、地域別需要の成長を後押ししています。各種レポートでは、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると指摘されています。
市場セグメンテーション
・パッド材料／タイプ別：ポリマー系（ポリウレタン）パッドが主流であり、対象膜（層間絶縁膜、金属CMPなど）に応じてソフトタイプおよびハードタイプが使用されています。マイクロテクスチャー型や固定砥粒型は規模は小さいものの、成長が見込まれるニッチ分野です。
・ウェハサイズ／用途別：300mmウェハ向けCMPが現在最大のシェアを占めています。一方、200mmウェハやアナログ、パワー半導体、MEMS向けCMPも引き続き重要です。先端パッケージ基板向けパッドへの関心も高まりつつあります。
