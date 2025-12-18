リードフレーム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月16に「リードフレーム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。リードフレームに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
リードフレーム市場の概要
リードフレーム市場に関する当社の調査レポートによると、リードフレーム市場規模は 2035 年に約 29 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の リードフレーム市場規模は約 18 億米ドルとなっています。リードフレームに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、リードフレーム市場シェアの拡大は、次世代ワイドバンドギャップ半導体、特にSiCおよびGaNパワーデバイスへの需要の急増によるもので、これらのデバイスには、高生産性と高耐荷重の銅リードフレームの採用が不可欠です。これらの先進デバイスは、スイッチング周波数、熱負荷、電力密度の上昇を必要としており、Tesla、BYD、Hyundaiなどの企業がトラクションインバータやオンボードチャージャーにリードフレームを採用することで、市場の成長を牽引しています。
リードフレームに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/lead-frame-market/590641964
リードフレームの市場調査では、超小型かつ高性能な民生用電子機器の需要増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。超薄型と高密度リードフレームは、QFN、DFNなどの先進的なICパッケージングフォーマットで使用される部品の小型化に不可欠であり、より高い電気性能にも対応します。
しかし、原材料価格の変動により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337392&id=bodyimage1】
リードフレーム市場セグメンテーションの傾向分析
リードフレーム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、リードフレームの市場調査は、製造プロセス別、アプリケーション別、材料別と地域別に分割されています。
リードフレーム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590641964
アプリケーション別に基づいて、リードフレーム市場はディスクリートデバイスとパワーデバイス、集積回路（標準ロジック/ミックスドシグナル）、RFと高周波デバイスに分割されています。これらのうち、ディスクリートデバイスとパワーデバイスは、予測期間中に市場を支配し、収益シェアの50%を占めると予測されています。これは、パワーデバイスの様々な部品、特に2025年には販売台数が20百万台を超えると見込まれる電気自動車の製造において、リードフレームが広く使用されていることに起因しています。このことが、市場の成長を後押ししていると考えられます。
