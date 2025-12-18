リンクスオリジナル、人気のN150搭載ファンレスミニPC「LN150W」に8GBメモリ搭載モデル発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、リモートワークやオフィス用PCの省スペース化などに最適、人気のIntel（R） Processor N150を搭載した高性能ファンレスミニPC「LN150W」の8GBメモリ搭載モデルを2026年1月中旬より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆LN150W
LN150Wは、Intel（R） Processor N150を搭載した高性能ファンレスミニPCです。4コア4スレッド、最大3.6 GHz動作の高性能CPUと8 GBのメインメモリ、256 GBのM.2 SATA 高速SSDを搭載しています。リモートワークやオフィス用PCの省スペース化、受付など来客がある場所の業務端末などに最適です。HDMIとDisplayPort、VGA端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、VESAマウンター付属でモニター裏への固定、配線のスリム化が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336896&id=bodyimage1】
◆LN150W製品特徴
・HDMI、DP、VGA （D-sub 15pin）による最大3画面出力
3種類の画面出力端子を備え、既存のモニターを流用する場合でも新旧幅広く対応します。お使いのモニターがDisplayPortに対応していない場合でも、付属のDP to HDMIケーブルによりHDMI接続でき、最大で3画面同時出力が可能です。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB-Aポート5つに加え、5 Gbps対応のUSB-C端子など各種周辺機器に対応する端子を多数搭載しています。本体背面には1G LANポートを2つ搭載するため、オフィス業務に限らずネットワークアプライアンス用途にも最適です。
【発売詳細】
◆型番
LN150W-8/256-W11Pro（N150）
◆発売日
2026年1月中旬
◆推奨価格（税抜）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/ln150w/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/LN150W.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
