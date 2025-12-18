こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【森トラスト】初CM発表会実施レポート 北川景子さんが貴婦人姿で登壇！ご両親との思い出話の披露も！
「可能性デベロッパー」にちなみ来年開発したい自身の可能性を発表
森トラスト株式会社は、初の企業CM放映開始にあたり、12月18日（木）に出演者である北川景子さんをお招きし、森トラスト初CM発表会を開催いたしました。
発表会では、森トラストの初企業CMのお披露目のほか、広報・マーケティング部 小泉 光司が登壇し、新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」に込められた想いを発表するとともに、CMの制作背景をご紹介いたしました。
CMにご出演の俳優・北川景子さんがCM衣装の貴婦人姿で登壇。ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」にちなんだ特別企画「もりとらすごろく」に挑戦し、2025年の振り返りと2026年への抱負を語っていただきました。
北川さんが「もりとらすごろく」で2025年を総括！さらに2026年の抱負を一筆披露
イベントでは、新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」にちなんだ特別企画として、北川さんが「もりとらすごろく」に挑戦しました。年末の運試しを兼ねた本企画では、「可・能・性・デ・ベ・ロッ・パー・森・ト・ラ・ス・ト」の文字盤で構成されたすごろくに沿って、2025年の振り返りや2026年の抱負を語っていただき、北川さんは時折笑顔を見せながらも真剣な面持ちで質問に応じました。
・【ロ】「ロックオンしていた目標の達成度は？」
北川さんは、俳優デビューから22年越しに主演作で映画賞を2つ受賞したことを挙げ、「ずっと主演で賞をいただきたいなと思って頑張ってきたので、念願叶って嬉しい瞬間だった」と、長年の目標を達成した喜びを語りました。また、育児と仕事を両輪で倒れることなくやり遂げた1年であったと振り返りました。
・【パ】「パーフェクトな1年にするために心がけていることは？」
「今日という日を全力で生きる」という、北川さんらしいストイックな信条を明かされました。「明日が普通に来るかわからないと考えているので、その日に思いついたことや悔いがないように、会いたい人に連絡したりやるべきことをやるようにしている」と、1日1日を丁寧に積み重ねることの大切さを語りました。
・【森】「もり上がる年末年始の過ごし方は？」
例年自宅でゆっくり過ごすのが定番とのことです。「毎年違うところのおせちを取り寄せて食べたり、箱根駅伝をずっと見たりしている」と、ご家族でのんびり過ごす団らんの様子を明かされました。また、お子様との初詣のおみくじを楽しみにしているという、母親らしい一面も見られました。
最後は、北川さんが「可能性デベロッパー」にちなんで、来年伸ばしていきたいご自身の可能性について発表しました。北川さんが書き記した文字は「体温」で、これについて「格闘技を始めた共演者から、筋力がつくと体温が上がり、風邪を引かなくなったと聞いた。私も筋トレを再開し体温を上げて、自身の体力の可能性を広げていきたい」と語り、2026年への強い決意を表明しました。
万平ホテルからのクリスマスプレゼントに北川景子さんからは喜びの声が！
CMで着用した貴婦人衣装を身にまとった北川景子さん。その豪華な装いは、会場の視線を一身に集めました。CMをご覧になった感想について北川さんは、「当日は実際のトラがいないので、イメージしながら演じていたが、完成した映像に可愛らしいトラが入っていて、『こういう感じなんだ』と微笑ましくなった。」と回答。さらに「現場でこっそり行列に混ざって、憧れのアップルパイとロイヤルミルクティーを頂くことができました。忘れられない贅沢な休憩時間だった」といった貴重な撮影秘話も披露されました。
また、撮影地である「万平ホテル」について問われると、北川さんは「両親が1年に1〜２度は訪れるほど大好きで、お土産にジャムをいつも買ってもらっていた。妄想ばかり膨らんでいたお気に入りの場所に今回初めて行けて、しかもリニューアル後の姿を見ることができて本当に良かった」と、ご自身にとって特別な場所であったことを明かし、思い出深い撮影ができた喜びを語りました。さらに万平ホテルから、クリスマス限定の詰め合わせギフト「万平ホテルプレミアムギフトハンパーXmas2025」を北川さんへプレゼントするサプライズ演出も。北川さんは中身のフェイラーのコラボハンカチやスイーツを手に取り、「めっちゃ可愛いです！いくつになってもワクワクする。家族みんなで楽しみたいです」と喜んでいました。
初企業CM「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇 お披露目
当社初の企業CM「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇を初公開しました。CMの舞台は、当社グループが所有・運営する軽井沢のクラシックホテル「万平ホテル」。北川さんが貴婦人姿に身を包み、パートナーであるトラと共に登場します。「素敵ね、森トラスト」と語る北川さんと、森トラストに嫉妬するトラとの掛け合いを通じて、事業の多様性やビジョンを表現するCMとなっています。歴史ある重厚なホテル空間ならではの優雅さを感じさせる映像美や、北川さんとトラとのテンポのよいユーモラスな掛け合いが見どころです。
新ブランドメッセージに関する説明
発表会では、森トラスト 広報・マーケティング部の小泉光司が、新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」の発表と、CM制作の背景について説明を行いました。「可能性デベロッパー」というメッセージには「単なる不動産開発にとどまらず、働きやすさや暮らしやすさ、時には非日常を作り出す」という決意が込められております。まち・人・社会の未来などあらゆる可能性をデベロップメントする企業であり続けるという強い意志を示しました。
発表会実施概要
【名称】森トラスト初CM発表会
【登壇者】北川景子さん、 森トラスト株式会社 広報・マーケティング部 小泉光司
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2025年12月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
