【StreamFab】2025年クリスマスキャンペーン開催！最大20,580円OFF、豪華特典付きで登場
いよいよ来週に迫ったクリスマス。動画保存ソフト「StreamFab」より、日頃の感謝を込めて、大きなビッグセールをお届けします。
2025年も残すところあとわずかとなりました。動画配信サービス（OTT）の仕様変更が激しかったこの1年、StreamFabはユーザーの皆様の「お気に入りの動画をいつまでも手元に置きたい」という願いに応えるため、かつてないスピードで進化を続けてきました。
2025年だけで6つの新製品を追加し、対応ソリューションはついに60種類の大台に乗りました。その集大成となるのが、現在好評配信中の最新バージョン「StreamFab 7」です。
今回のクリスマスキャンペーンでは、日頃の感謝を込め、この最新版を導入する絶好の機会をご用意しました。最大20,580円という驚愕の割引に加え、Amazonギフト券3,500円分のプレゼント、さらには複数デバイスでの利用を想定した「5PCライセンス」など、まさに特別なギフトセットもあります。お気に入りの映画や、年末年始に配信される特別番組を最高の画質で保存するために、StreamFab 7をあなたのPCに迎え入れませんか？法令・規約に従い、適切にご利用ください。
■ 注目ラインナップと豪華特典
- StreamFab All-in-One: 5台のPCで利用可能。さらに3,500円分のAmazonギフト券＋豪華景品が当たるチャンス！
- YouTube Downloader: 最大40%OFFの特別価格。
- 新登場・StreamFab ブラウザ拡張版: 待望の新作が40%OFF。ブラウザから直接保存できる利便性をぜひ体感してください。
- その他: Android版や、新品保証サービス、自由な組み合わせが可能な「MyCombo」も特別価格でご提供。
期間： 2025年12月26日（金）まで 特設ページ： https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
こんな方におすすめ
- 年末年始の移動・帰省・旅行中に、通信量を抑えてオフライン再生したい
- 作品入れ替え前に、視聴計画を立ててローカルで管理したい
- 複数サービスを横断して“自分のライブラリ”を整えたい
※価格は地域・通貨設定等で変動する場合があり、最終価格はチェックアウト時に表示されます。また割引・クーポンは譲渡不可、他キャンペーンとの併用不可等の条件があります。
Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
配信元企業：日進斗金合同会社
2025年も残すところあとわずかとなりました。動画配信サービス（OTT）の仕様変更が激しかったこの1年、StreamFabはユーザーの皆様の「お気に入りの動画をいつまでも手元に置きたい」という願いに応えるため、かつてないスピードで進化を続けてきました。
2025年だけで6つの新製品を追加し、対応ソリューションはついに60種類の大台に乗りました。その集大成となるのが、現在好評配信中の最新バージョン「StreamFab 7」です。
今回のクリスマスキャンペーンでは、日頃の感謝を込め、この最新版を導入する絶好の機会をご用意しました。最大20,580円という驚愕の割引に加え、Amazonギフト券3,500円分のプレゼント、さらには複数デバイスでの利用を想定した「5PCライセンス」など、まさに特別なギフトセットもあります。お気に入りの映画や、年末年始に配信される特別番組を最高の画質で保存するために、StreamFab 7をあなたのPCに迎え入れませんか？法令・規約に従い、適切にご利用ください。
■ 注目ラインナップと豪華特典
- StreamFab All-in-One: 5台のPCで利用可能。さらに3,500円分のAmazonギフト券＋豪華景品が当たるチャンス！
- YouTube Downloader: 最大40%OFFの特別価格。
- 新登場・StreamFab ブラウザ拡張版: 待望の新作が40%OFF。ブラウザから直接保存できる利便性をぜひ体感してください。
- その他: Android版や、新品保証サービス、自由な組み合わせが可能な「MyCombo」も特別価格でご提供。
期間： 2025年12月26日（金）まで 特設ページ： https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
こんな方におすすめ
- 年末年始の移動・帰省・旅行中に、通信量を抑えてオフライン再生したい
- 作品入れ替え前に、視聴計画を立ててローカルで管理したい
- 複数サービスを横断して“自分のライブラリ”を整えたい
※価格は地域・通貨設定等で変動する場合があり、最終価格はチェックアウト時に表示されます。また割引・クーポンは譲渡不可、他キャンペーンとの併用不可等の条件があります。
Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ