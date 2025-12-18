『ShapeHero Factory』“ホリデーアップデート”配信開始！“ミニオンとスペル”が夢の共闘！新たなチャレンジモードが期間限定で登場！
株式会社アソビズム（本社:東京都千代田区、代表取締役:大手智之）は、Steamで好評配信中の『ShapeHero Factory（シェイプヒーローファクトリー）』にて“ホリデーアップデート”を日本時間12月18日（木）より配信開始したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337374&id=bodyimage1】
日本時間の12月18日（木）に、工場ビルド×ローグライト×タワーディフェンスゲーム『ShapeHero Factory』にてSteam版の“ホリデーアップデート”を実施いたしました。今回のアップデートでは、新たなチャレンジモード“聖夜のプレゼント直行便”を期間限定で開催し、ロビーや一部ヒーローのスキンもクリスマス仕様に変わります。さらに、公式Discordチャンネルでは今回のチャレンジモードに関連した企画を実施予定です。『ShapeHero Factory』でミニオンたちとクリスマスを楽しみましょう！
※本アップデートの提供プラットホームはSteam版のみとなります
『ShapeHero Factory』Steamストアページ ：
https://store.steampowered.com/app/2389040/ShapeHero_Factory/
【開催期間】2025年12月18日（木） ～ 2026年1月6日（火）12：00（JST）
期間限定チャレンジモード“聖夜のプレゼント直行便”を開催！
本イベントは、クリスマスプレゼントを生産するための専用設備「プレゼントキャンバス」を所持してスタートするイベントです。プレゼントは、〇・△・?のモチーフとインクを組み合わせことで生産され、ポータルに送ることで出荷することができます。出荷数に応じてゲージが上昇し、一定ライン到達時にプレイしているマスターに応じて別系統のヒーローを獲得可能です。プレゼントボックスには複数種のレアリティがあり、特定条件を満たすことで高ランクのヒーローやスペルを入手しやすくなる、リスクとリターンを楽しめるホリデー限定コンテンツとなっています。よりたくさんの別系統ヒーローを迎えて、チャレンジ期間中にしか見られない「マスターの壁を超えた夢の共闘」を楽しみましょう。
※“聖夜のプレゼント直行便”はミニオンマスター、スペルマスターで1回以上プレイすると解放されます
■開催期間
2025年12月18日（木） ～ 2026年1月6日（火） 12：00（JST）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337374&id=bodyimage2】
アップデート内容：期間限定でロビー・キャラのスキンがクリスマス仕様に
期間限定で、ロビーの様子、ミニオンや一部ヒーローのスキンがクリスマス仕様になります。サンタクロースの恰好をしたヒトや、ヤドリギに身を包んだ妖精も！？いつもとはちょっと違う雰囲気をお楽しみください。
■開催期間
2025年12月18日（木） ～ 2026年1月6日（火）12:00（JST）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337374&id=bodyimage3】
公式Discordで「“聖夜のプレゼント直行便”チャレンジ-2025-」を開催！
“ホリデーアップデート”を記念し、アソビズム公式Discordサーバーでは期間限定のコミュニティ企画を開催中です。バトル中にヒーローたちが共闘している場面のスクリーンショットを専用チャンネルへ投稿いただいた方には、到達したステージに応じた限定ロールをもれなく付与いたします。さらに、コンベア等の工場設備を活用したクリスマスアート作品を投稿いただいた方には、別途“クリスマス工場アート”投稿者向けの限定ロールもプレゼントいたします。
