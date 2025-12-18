山梨県韮崎市（市長：内藤久夫）は、輸入ワイン専門商社・株式会社カサ・ピノ・ジャパン（所在地：山梨県韮崎市、代表取締役：黄 怡仁）と連携し、同市内で チリ産ワインを日本基準に合わせて品質調整して瓶詰めした12本セットをふるさと納税の新たな返礼品として提供開始しました。

【返礼品】

ワイン3種類（１2本のセット）が返礼品となります。

ふるさとチョイスをはじめ、楽天、ふるなび、ANAなど各サイトに掲載しております。

https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/furusatonozei/index.html



・シエロアンディーノ・レッド 720ml × 12本

寄附金額：36,000円 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19207/6856603









・ブリサ・アンディーナ メルロー 500ml × 12本

寄附金額：31,000円 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19207/6856604









・ブリサ・アンディーナ ソーヴィニヨンブラン 500ml × 12本

寄附金額：31,000円 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/19207/6856605

■事業者情報

株式会社カサ・ピノ・ジャパンは、2006年に設立され、日本唯一のアルゼンチンワイン専門商社としてスタートした企業です。

現在は、チリ、アルゼンチンを中心に世界各国のワインを取り扱い、日本国内でのワイン文化の普及に努めています。

さらに、2019年には山梨県韮崎市に自社ボトリング工場を開設し、国内での品質管理や生産を強化。食品安全マネジメント規格「FSSC22000」を取得し、安定した品質を保ちながら、地域経済の活性化にも貢献しています。









公式サイト：株式会社カサ・ピノ・ジャパン https://casapino.net/ja/

カサ・ピノ・ジャパンと韮崎市は今後も、ふるさと納税を通じて地域経済への貢献を深めるとともに、ワイン文化を広めていくための新たなプロジェクトを進めていきます。

地方から日本全国に向けて、質の高いワインを提供し、地域活性化に貢献していきます。

韮崎市の魅力をご紹介｜韮崎のワイン♪

山梨県内を代表する高品質醸造用ぶどうの産地である韮崎市穂坂の地。

日照時間が長く、とくに茅ヶ岳山麓に広がる穂坂果実郷は水はけの良い土地で、みずみずしく糖度の高いぶどうが育ちます。

収穫されたぶどうから造られるワインは、甘味と酸味のバランスが良く、自然が豊かに薫る格調高い味わいが特徴です。

お祝いごとや自分へのご褒美に、韮崎のワインを堪能してみてください！









「韮崎のワイン」詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/tokusyuu/gurumetokusyu/7950.html