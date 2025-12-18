物価高騰の影響を受ける市民・事業者の皆様を支援します！

写真拡大

　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が続く中、市民・事業者の皆様の負担を軽減し、迅速に支援を行うため、以下の支援を実施します。

 

１　全市民に対するお米券の配布

　　　全市民を対象に１人あたり3,000円相当（440円×７枚）のお米券を配布します。

　　　【対象者】令和７年12月１日時点で本市の住民基本台帳に登録されている市民

　　　【配布数】１人あたり3,000円相当（440円×７枚）

　　　【配布開始時期】（予定）令和８年３月中旬以降

 

２　中小企業等の賃上げ環境整備を支援（省力化・生産性向上設備導入支援）

　　　物価高騰や人手不足等の課題に直面する中小企業者等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、

　　IoT機器やロボット等の導入を支援します。

　　　【対象者】市内に主たる事業所を有する中小企業者等（個人事業主含む）

　　　【補助率】２/３

　　　【補助上限額】<通常枠>　製造業　　200万円

　　　　　　　　　　　　　　　非製造業　100万円

　　　　　　　　  　<拡充枠>　全業種　　500万円　※300万円以上の投資に限る

　　　【補助対象事業】省力化や生産性向上等に資する設備投資に対する事業

　　　　　　　　　　(導入事例)

　　　　　　　　　　　製造業：製造ロボット、IoTデバイス、全自動生産管理システムなど

　　　　　　　　　　　飲食・サービス業：配膳ロボット、券売機、予約管理システムなど

　　　　　　　　　　　建設業：作業工程管理システム、発受注システムなど

　　　　　　　　　　　運送業：自動物流管理システムなど

　　　 【公募期間】<通常枠>　１回目：令和８年２月～４月（令和８年５月～６月交付決定）

　　　　　　　　　　　　　　   ２回目：令和８年６月～８月（令和８年９月～10月交付決定）

　　　　　　　　　 <拡充枠>　令和８年２月から随時申請受付予定

 

３　今後の物価高騰支援について

　　　今後も市内経済や市民の皆さまへの物価高騰の影響を注視しつつ、少しでも負担軽減につながるよ

　　う、切れ目のない支援を実施していきます。

　　　【今後実施予定事業】

　　　➢  あま咲きコインのプレミアムキャンペーン【生活者・事業者支援】

　　　➢  上下水道の基本料金の減免【生活者・事業者支援】

　　　➢  社会福祉施設給付金（介護・障害・保育）【事業者支援】など