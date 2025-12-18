2026年、尼崎市は市制110周年を迎えます！

１ 記念式典について

市制110周年を象徴する来場者参加型のコンテンツを盛り込んだ記念式典を実施します。

（1） 日時 令和8年10月10日（土）

（2） 場所 日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎

※ 尼崎市民まつりも同時開催します。

２ PR大使について

本市出身の著名人として、福留 光帆 氏に市制110周年PR大使を委嘱します。

選定理由

本市出身の著名人で、人気・知名度が高く、市制110周年で意識する「この10年」での活躍が著しいこ

と、加えて、さまざまな機会で尼崎市に関するポジティブな情報発信に取り組んでいることなどを踏まえ

て選定しました。

主な活動内容

（1） 自身のSNS等を活用したPR

（2） 市内各種イベントへの出席等

委嘱状 交付式

日時 令和8年1月24日（土）

３ 「この10年」振り返り&歴史パネル

市民や市内事業者ともに「この10年」のまちの変化を振り返り、まちの変化や成長を記録し、未来に

繋げます。

また、110年間の本市のあゆみを振り返るパネルを作成し、より多くの方々に本市の歴史を感じていた

だく機会を創出します。

歴史パネル公開時期 令和8年10月から12月まで（予定）

【参考】尼崎市市制110周年記念プロジェクトの概要

本市は、令和8年（2026年）に市制110周年を迎えます。

市制110周年は、市制施行以来の歴史を振り返りつつ、この10年で生まれた本市の変化と成長を未来へ

つなぐためのプロジェクトを実施し、シチズンシップ・シビックプライドの高まりを目指します。

記 念 期 間 令和8年1月1日（木）から12月31日（木）

市制記念日 令和8年10月8日（木）

祝 賀 行 事 令和8年10月8日（木）から10日（土）