ものづくりを核とした新たなオープンイノベーション拠点「ARKade」が尼崎に誕生

尼崎市は、尼崎信用金庫、尼崎商工会議所、(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所（AMPI）、(公財)尼崎地域産業活性化機構（aiR）との公民連携体制で、地域内外のものづくりをはじめとする企業の経営者や後継者、社員のほか、起業家、クリエーター、大学、金融機関、行政機関等、多様な主体が互いの強みを活かして事業共創を行う施設「オープンイノベーション拠点ARKade（アーケード）」を、令和8年（2026年）４月、 尼崎信用金庫旧中央支店のリノベーション施設（住所：兵庫県尼崎市神田中通２丁目27番地）内に開設します。

１ ものづくりのまち尼崎

尼崎市は、明治時代、紡績工場の開業で工業都市としての第一歩を踏み出して以降、ものづくりのまちとして高度経済成長をリードしてきました。尼崎市産業振興基本条例（2014年10月）でも、ものづくり産業は本市における産業の中核として位置づけられ、技術・経営革新を通じた事業の高度化、商品等の付加価値の追求、成長事業分野への事業展開等の取り組みを推進することを掲げています。

２ オール尼崎の支援体制構築

そのような中、産業のまち尼崎の更なる発展を目指し、「ものづくりするなら尼崎」のビジョンの下、オープンイノベーションコア尼崎運営協議会（OIC（オーアイシー））（下図参照）が2024年４月に立ち上がりました。立ち上げから約１年半、１社１者への丁寧な支援コーディネートを強みに、市内企業同士の協業や、スタートアップ誘致の案件が進むなど、イノベーションの兆しが出てきています。これら個対個のつながり作りに加え、多対多のつながりを増やし、まちの共創を加速化させることを目的に、この度オープンイノベーション拠点の開設に至りました。

３ 施設コンセプト

【設置目的】

①「ものづくりするなら尼崎」の発信拠点として、人・情報・アイデア・テクノロジーが集積する場に

なること、②尼崎の事業者や働く人、地域住民、支援者等にとって新しい気づき・縁・絆が生まれる場に

なること、③市内企業同士の事業面のつながりを促進し、潜在的な強みやノウハウを引き出す場になるこ

と、④地域の事業者が抱える様々な課題に対し、市内支援機関が一体となってワンストップで対応する産

業支援のハブになることを目指します。

【名称】

施設名称の「ARKade」は、商店街のように人と人が交差し、集う場を象徴する Arcade（アーケー

ド） に、Amagasaki（地域）・Relationship（人と人の縁）・Knot（新たな結び目）の頭文字を合わせ、

地域のつながりの中に新たな出会いや情報、アイデア、技術を呼び込む架け橋であることを表現していま

す。

【サービス】

OICによるワンストップの無料相談対応に加え、共創やイノベーションを促す交流会、ワークショップ

等のイベントやプログラムを提供するほか、コワーキングスペースやミーティングルーム、チャレンジシ

ョップなど、挑戦する人・企業のアイデアをカタチにするための多彩な機能を備えます。

４ 共創を可視化する独自の試み「あまぬし」

独自の試みとして、同拠点で事業共創活動を積極的に行う会員を「あまぬし」と名付け、「あまぬし」

ごとの事業共創プログラム参画数や時間、従業員の関与度、経営者の想い等の共創に至るプロセス、共創

活動のインパクトをポータルサイト上で公表します。これにより、各事業者等における持続的・包摂的な

経営の取り組みを定量的・定性的に可視化し、地域の魅力を高め、市内外からの共創案件の創出を目指し

ます。

５ 今後の展開

今後、順次、実施するプログラムや会員プラン、施設利用料などの詳細情報を市のウェブサイト等でお

知らせします。尼崎市をフィールドとした事業展開や、市内事業者との共創にご関心のある企業・団体・

支援機関の皆さまは、是非お気軽にお問い合わせください。