株式会社シリウスが世界初の介護用洗身用具、株式会社馬渕工業所が廃熱発電システムで最優秀賞を同時受賞！ ～NBCのピッチイベント『第22回スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）』～
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2025年12月17日（水）、ピッチイベント 「第22回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）」 を、オルクドールサロンAOYAMAにて開催いたしました。
SMPは、成長志向のスタートアップ・事業会社が、現役の上場オーナー企業経営者の前で事業プレゼンを行い、直接メンタリングを受ける、NBCの代表的な育成プログラムです。
【第22回SMP 総括】
今回は、社会課題解決に直結するメーカー2社が、第二創業期ならではの成長戦略と実行力を示し、最優秀賞を同時受賞する結果となりました。加えて、博報堂発スタートアップによる共創型アイデア発想プラットフォームや、元Jリーガーの原体験を起点としたフィジカルデータ活用事業など、“経験から生まれたアイデア”が具体的なビジネスとして提示され、会場は終始高い熱気に包まれました。SMPならではの、実践的かつ濃密なメンタリングが行われた回となりました。
【第22回SMP 受賞企業】
■ 最優秀賞（同点・2社）
株式会社シリウス
代表取締役：亀井 隆平 氏
事業内容：世界初 介護用洗身用具「switleBODY」
介護現場における身体的・精神的負担の軽減を目指し、「洗身」という日常行為を革新。
高い社会性と明確な市場ニーズ、今後の事業拡張性が評価されました。
株式会社馬渕工業所
代表取締役：小野 寿光 氏
事業内容：未利用廃熱を有効活用する「ORC発電システム」
工場や施設で未活用となっている廃熱を電力に変換し、脱炭素社会の実現に貢献。
長年培ってきた技術力を基盤とした成長戦略が高く評価されました。
【登壇企業一覧（登壇順）】
株式会社F&V
代表取締役：先粼 勝也 氏
事業内容：アスリートのフィジカルデータ事業「nowtis（ノーティス）」
https://f-and-v.com/
株式会社シリウス【最優秀賞】
代表取締役：亀井 隆平 氏
事業内容：世界初 介護用洗身用具「switleBODY」
https://www.sirius-agent.co.jp/
SEEDER株式会社
代表取締役：村田 寛治 氏
事業内容：アイデア発想のプラットフォーム「Future Store」
https://seeder.seedata.jp/
株式会社馬渕工業所【最優秀賞】
代表取締役：小野 寿光 氏
事業内容：未利用廃熱を有効活用する「ORC発電システム」
https://mabuchi-engineering.com/
【審査員・メンター】
《モデレーター 兼 審査員・メンター》
有本 隆浩 氏（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
《審査員・メンター》
青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長／NBC会長）
清水 祐孝 氏（株式会社鎌倉新書 代表取締役会長CEO／NBC理事）
冨田 和成 氏（株式会社ZUU 代表取締役／NBC理事）
《協賛》野村證券／東海東京証券／香川証券／岡三証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
《協力》株式会社ティーケーピー
NBCは今後も、さらなる成長に挑戦する企業を後押しし、社会に新たな価値を届けるエコシステムの構築を推進してまいります。
