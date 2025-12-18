ハードウェアインザループ（HIL）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月16に「ハードウェアインザループ（HIL）市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ハードウェアインザループ（HIL）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ハードウェアインザループ（HIL）市場の概要
ハードウェアインザループ（HIL）市場に関する当社の調査レポートによると、ハードウェアインザループ（HIL）市場規模は 2035 年に約 23.4億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ハードウェアインザループ（HIL）市場規模は約 8.3億米ドルとなっています。ハードウェアインザループ（HIL）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ハードウェアインザループ（HIL）市場シェアの拡大は、電動車両の生産増加によるもので、バッテリー管理システム、回生ブレーキシステム、その他の関連パワーエレクトロニクスの検証には高度なHILプラットフォームが求められています。2024年には世界で17百万台以上のEVが販売され、今年は20百万台を超えると予測されているため、ECUソフトウェアの検証サイクルを加速するためにHILソリューションの活用が不可欠となり、市場の発展に大きく貢献するでします。
ハードウェアインザループ（HIL）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/hardware-in-the-loop-market/61258
ハードウェアインザループ（HIL）に関する市場調査では、ソフトウェア定義車両への急速な移行と、無線（OTA）アップデート エコシステムの発展により、堅牢なHILテストの必要性が高まり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。HILリグは、数百ものECU構成にわたるアップデートの検証と検証において不可欠となり、市場の発展に大きく貢献しています。
しかし、HILシステムを最新のアーキテクチャに統合する複雑な手順は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337388&id=bodyimage1】
ハードウェアインザループ（HIL）市場セグメンテーションの傾向分析
ハードウェアインザループ（HIL）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ハードウェアインザループ（HIL）の市場調査は、アプリケーション別、タイプ別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
ハードウェアインザループ（HIL）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-61258
エンドユーザー産業別に基づいて、ハードウェアインザループ（HIL）市場は、OEM（自動車と航空宇宙）、研究と学術、公益事業とエネルギー、産業メーカーサブセグメントに分割されています。これらのうち、OEM（自動車と航空宇宙）は、予測期間中に市場を支配し、収益シェアの50%を占めると予想されます。OEMは、現代の半導体に対する需要に応えるため、ノードとチップ製造能力の向上に精力的に取り組んでおり、HILシステムは性能と機能の検証に不可欠なものとなっています。例えば、米国商務省は、研究と半導体製造を促進するために、CHIPS法と科学法を通じて500億米ドル以上の資金を受け取っており、OEMにHILソリューションの採用を促し、市場を牽引しています。
