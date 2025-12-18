2025年「ビタミンの日」に贈る、贅沢で健康的なギフト提案 “食べられる花束”専門店のフルーツブーケで、心も体も満たす体験を
「食べられる花束」として人気のフルーツブーケを展開するフルーツブーケ専門店 プレジール（https://fruit-bouquets.com/）は、2025年12月13日「ビタミンの日」に合わせ、“いつも頑張る自分や大切な人へ、自然の栄養と彩りを贈るギフト”としてフルーツブーケを提案します。
フルーツブーケは、季節の新鮮な果物を花束のようにアレンジしたギフト商品です。
見た目の華やかさだけでなく、フルーツそのものが持つ栄養価をそのまま楽しめるため、健康志向の高い層や、日々の栄養バランスを気にする方へのギフトとして近年注目を集めています。
“ビタミンの日”は、体の調子を整え、健康維持に欠かせないビタミンの重要性を再認識する日です。
果物はビタミンCやカリウムなど、多様な栄養素を自然な形で摂取できる食品として広く親しまれています。
フルーツブーケは、厳選した果実を目にも楽しい形でアレンジすることで、日常の食卓やギフトシーンに自然と健康価値をプラスします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337308&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337308&id=bodyimage2】
健康価値の訴求
フルーツはビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含み、体の調子を整える自然由来の栄養源です。
フルーツブーケは1つで複数の果実を楽しめるため、1日の栄養摂取の“彩り”としても最適です。
多彩なラインナップ
季節ごとのフルーツを使ったギフト商品を幅広く取り揃えています。
期間限定や季節デザインのブーケなど、特別感と健康価値を合わせ持つ商品構成です。
ギフトとしての高い訴求力
健康を願う贈り物や日頃の感謝の気持ちを伝えるギフトとしても活用できます。
お花ように美しく、しかもおいしく食べられる“華やかでヘルシーな贈り物”として、幅広い層のニーズに応えます。
フルーツブーケ専門店プレジールではヘルシーなフルーツのギフトとして、様々なアレンジメントのフルーツブーケをご提案しています。
ぜひ、大切な方へのヘルシーなギフトとして、プレジールのフルーツブーケをご検討ください。
配信元企業：プレジール株式会社
