映画『男神』が世界で躍進！第3回クロアチア日本映画祭にて「主演女優賞」「衣装デザイン賞」の二冠を達成
オレンブルグ、ゆうばりに続く快挙。井上雅貴監督らはラジオ番組で「続編」への意欲も語る
2025年9月に全国公開された井上雅貴監督による映画『男神』（配給：平成プロジェクト／配給協力：東京テアトル）が、2025年12月12日（金）から14日（日）にかけてクロアチア・ザグレブで開催された『第3回クロアチア日本映画祭』において、「主演女優賞（彩凪翔）」と「衣装デザイン賞（三城誠子）」の二つの栄冠を獲得した。
本作はこれまでに、オレンブルグ国際映画祭で「グランプリ」、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭で「ニューウェーブ賞」を受賞しており、今回の受賞によって国際的な評価をさらに確固たるものにした。
受賞内容とコメント
【主演女優賞（BEST ACTRESS）】
受賞：彩凪翔
元宝塚歌劇団の彩凪翔が、主人公の妻、母、そして巫女という多面的な役柄を熱演し、映画作品初メインロールにして見事「主演女優賞」を受賞しました。
＜彩凪翔 コメント＞
「主演女優賞という光栄な賞をいただき、心より感謝いたします。本作での経験を糧に、これからも一つ一つの役に真摯に向き合い、表現者として成長していきたいと思います」
【衣装デザイン賞（BEST COSTUME DESIGN）】
受賞：三城誠子
日本の伝統美と精神性を衣装で表現し、作品の世界観を支えた三城誠子が受賞しました。
＜三城誠子 コメント＞
「日本の神話と精神性を、『衣装』と『演技』という二つの表現で世界に届けられたこと。国境を越えて評価されたことに、心から感謝しています。関わってくださったキャスト・スタッフの皆さま、そして、応援してくださったすべての方へ。本当にありがとうございます。この受賞を励みに、『男神』は、さらに世界へ歩みを進めていきます」
＜エグゼクティブプロデューサー 志賀司氏 コメント（授賞式にて）＞
「宝塚出身の彩凪翔さん、映画作品初メインロールでの受賞、本当にうれしく思います。本作品の制作中でも彼女の演技の魅力は感じていましたが、いきなりクロアチアで高評価を得て納得しました。彩凪さんの今後の活動に期待して
■ 続編への意欲と今後の展開
世界各国の映画祭での評価を受け、本作はさらなる展開を見せています。
ラジオ番組での「続編」構想への言及 2025年11月14日に放送された渋谷クロスFM「大助のメイキングピース」（パーソナリティ：樽谷大助）にて、井上雅貴監督と出演の山本修夢氏がゲスト出演しました。番組内で両氏は『男神』制作の舞台裏を明かすとともに、「続編」への意気込みについても熱く語り、ファンの期待を高めています。
ロケ地・愛知県日進市での凱旋上映が決定 2026年2月23日（月・祝）には、本作のロケ地でもある愛知県日進市にて「国際映画祭受賞記念上映会」の開催が決定いたしました。
■ 映画『男神』について
【ストーリー】 全国各地で母子失踪事件が続発する中、新興住宅地の建設現場で発見された謎の“穴”。その現場で働く和田（演：遠藤雄弥）の息子が突如姿を消す。穴の先には、巫女たちが“男神”を鎮めるために行う異様な儀式が待ち受けていた。息子を救うため、禁忌を破って穴に入る父・和田が目にしたものとは…。日本の伝統美に潜む狂気と、家族愛の極限を描く伝奇ミステリー。
【作品情報】
タイトル：『男神』
監督・脚本：井上雅貴
出演：遠藤雄弥、彩凪翔、岩橋玄樹、須田亜香里、加藤雅也（特別出演）、山本修夢、アナスタシア
製作：2025「男神」製作委員会
配給：平成プロジェクト
配給協力：東京テアトル
公開日：2025年9月19日より全国公開中
