株式会社産経デジタル、販売管理システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337228&id=bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社産経デジタル（東京都千代田区 代表取締役社長 土井達士、以下産経デジタル）がオロのクラウドERP「ZAC」を販売管理システムとして採用したことを本日発表いたします。
産経デジタルは、ゲーミングコンサル事業、空間プロデュース事業、eコマースをはじめ、自社のオリジナルサイトである「iza」「zakII」「IGN JAPAN」の編集や、産経新聞社のニュースメディアの一部運営まで、多角的に事業展開するデジタル情報サービス企業です。
同社では、旧案件管理システムの保守終了を見据え、システムの刷新を検討していました。ZACの選定にあたっては、案件管理の効率化が期待できる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後も広告・メディア業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社産経デジタル（東京都千代田区 代表取締役社長 土井達士、以下産経デジタル）がオロのクラウドERP「ZAC」を販売管理システムとして採用したことを本日発表いたします。
産経デジタルは、ゲーミングコンサル事業、空間プロデュース事業、eコマースをはじめ、自社のオリジナルサイトである「iza」「zakII」「IGN JAPAN」の編集や、産経新聞社のニュースメディアの一部運営まで、多角的に事業展開するデジタル情報サービス企業です。
同社では、旧案件管理システムの保守終了を見据え、システムの刷新を検討していました。ZACの選定にあたっては、案件管理の効率化が期待できる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後も広告・メディア業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
プレスリリース詳細へ