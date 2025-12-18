TopMediai、創作から鑑賞までをつなぐAI音楽・AIカバー作品広場を公開
動画・音楽・音声・画像関連のオンラインAIツールを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月12日より、TopMediai に新機能「作品広場」を公開いたしました。
今回のアップデートでは、ユーザーが自身の創作した AI音楽・AIカバー作品 の公開・共有が可能となるほか、他のクリエイターが制作した作品を鑑賞・評価できるコミュニティスペースとして、創作と鑑賞をつなぐ新たなプラットフォーム体験を提供します。
【TopMediai 作品広場について】
TopMediai 作品広場は、AIを活用して生成された音楽やカバー曲をアップロードし、自由に共有・鑑賞・コメントできるオンラインプラットフォームです。ユーザーは作品制作から公開・視聴まで、ひとつの場所で完結でき、創作コミュニティ内での交流を深めることができます。
【アップデートの主なポイント】
今回のアップデートで実現した主な進化は以下の通りです：
1.作品公開機能の追加：ユーザーは自身が生成した AI音楽・AIカバー作品を作品広場にアップロードできます。音源ファイルやカバーアートを自由に設定し、作品として公開できます。
2.作品閲覧・検索機能：公開されている楽曲をジャンル・言語・新着順などで検索可能。気になる作品をすぐに見つけ、再生・お気に入り登録ができます。
3.ランキング・おすすめ機能：人気作品や注目クリエイターをピックアップするランキング表示、あなたにおすすめの作品を提案する機能を搭載し、作品の発見をサポートします。
4.多様な視聴体験：作品広場内ではシームレスな再生・ループ再生が可能。好きな楽曲を連続して楽しむことができます。
5.「似た曲を作る」機能：気に入った作品に対して「似た曲を作る」を選択すると、その楽曲の雰囲気や構成を参考に、新しいAI音楽を簡単に生成できます。ゼロから考えることなく、イメージに近い楽曲制作が可能です。
詳細はこちら：
作品広場：https://www.topmediai.com/app/creation-hub/
AI音楽生成：https://www.topmediai.com/app/ai-music/
AIカバー生成：https://www.topmediai.com/app/ai-cover/
【操作ガイド：作品広場でAI音楽／AIカバー作品を楽しむ方法】
TopMediai 作品広場では、以下の手順で作品の投稿・鑑賞ができます：
ステップ 1：TopMediai にアクセス
TopMediai にログインし、画面上部のメニューから「作品広場」を選択。
ステップ 2：作品を公開／作品を探す
●公開する場合：すでに作成済みの音楽またはカバー作品を見つけ、「公開」ボタンをオンにします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337030&id=bodyimage1】
●鑑賞する場合：ジャンル・キーワード・言語で作品を検索し、気になる曲を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337030&id=bodyimage2】
ステップ 3：鑑賞・リアクション
作品を再生し、「いいね」「共有」で反応を投稿。気に入った作品は「似た曲を作る」機能を利用すれば、自分も製作可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337030&id=bodyimage3】
ステップ 4：交流・共有
Discordに参加し、他ユーザーの作品にコメントを送り、フィードバックや感想を通じてコミュニケーションを楽しめます。
