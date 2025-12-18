【茨城県水戸市】世界最大級の和の祭典「雅千人きもの2026」開催決定 梅咲き誇る偕楽園・常磐神社を舞台に和泉元彌氏の狂言特別出演
2026年2月14日（土）、茨城県水戸市の常磐神社および偕楽園において、世界一を目指す着物イベント「雅 千人きもの（R） 2026」を開催される。 過去2回の開催では、ギネス記録達成の感動を生み出し、海外からも多くのゲストが参加しました。今回は「世界一の着物イベント、主役はあなた」をテーマに、梅の香りが漂う歴史ある水戸の地で、参加者一人ひとりが主役となる夢舞台を創出します。
実行委員長は金志淑（きむ じすくJisuk Kim）さん
「雅 千人きもの（R） 2026」開催背景とコンセプト
かつて日常の装いであった着物は、今や立ち居振る舞いまで優雅に変え、非日常へと誘う特別な体験となりました。その独創性と美しさは、海外でも年々高く評価されています。 本イベントは、ただ着物を着るだけでなく、「まとうだけで、あなたの物語がはじまる」ような特別な一日を提供します。あなたの着物姿が、着物の新しい歴史を創ります。前回の感動を、優雅で特別な休日をぜひご体験ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337003&id=bodyimage1】
注目のスペシャルコンテンツ
【特別出演】和泉元彌氏による「狂言の世界」
日本の心、伝統美を伝える特別企画として、狂言師の和泉元彌さんが特別出演いたします。常磐神社に設けられる特別観覧席にて『和泉流宗家による狂言の世界』を上演。二つの演目をご鑑賞いただけます。梅と狂言が織りなす、日本の伝統的な美意識に触れる貴重な機会です。
幻想的な世界へ誘う「狐の嫁入り行列」
民話でお馴染みの「狐の嫁入り」を再現します。厳かでありながらどこか不思議な行列は、見ているあなた自身も物語の一部になったかのような、幻想的な世界観をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337003&id=bodyimage2】
水戸の街並みを着物で過ごす、優雅な一日
当日は、梅薫る歴史ある水戸の街並みを、思い思いの着物でそぞろ歩きいただけます。プロのカメラマンによる撮影会や、素敵なフォトスポットも多数登場予定です。
着物レンタルプランを用意
着物をお持ちでない方も安心してご参加いただけるよう、お得なレンタルプランをご用意しております。
協力店割引サービス
参加者限定で、周辺の協力店にて割引サービスが受けられます。着物姿でのお食事やお買い物をスマートにお楽しみいただけます。
その他、遊びや学びの要素を取り入れた様々なコンテンツをご用意しております。
本イベントには、国際ジャーナリストの樽谷大助氏が協賛しております。当日は、樽谷大助氏による「サムライショー」の上演も予定されております（※未定）。昨年は樽谷大助、樽谷ソフィア、ポヒドニヤテチアナがギネスブックに記載されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337003&id=bodyimage3】
【開催概要】
イベント名: 雅 千人きもの（R） 2026
開催日時: 2026年2月14日（土） 11:00～16:00（受付開始 9:30）
開催場所: 茨城県水戸市 常磐神社 / 偕楽園
対応言語: 日本語 / EN（英語） / KO（韓国語） / ZH（中国語）
イベントの詳細やチケット情報等は、決定次第順次発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337003&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337003&id=bodyimage5】
