Banking Academy of VietnamとVantage Foundation、金融教育推進に向けて戦略的提携を正式締結





ハノイ（ベトナム）、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- Banking Academy of Vietnam（BAV）とVantage Foundationは、12月16日にハノイのBanking Academy本部で開催された調印式で覚書（MoU）を署名し、戦略的パートナーシップを正式に締結しました。本合意は、将来の教育イニシアティブを支援するための協力枠組みを確立するものであり、プログラムの実施は2026年を予定しています。



Banking Academy of Vietnam and Vantage Foundation Formalised Strategic Partnership to Advance Financial Education



式典には、両機関の上級幹部および代表者が出席しました。Banking Academy of Vietnamの代表として出席したのは、学長代行のPham Thi Hoang Anh准教授/博士、副学長のNguyen Thanh Phuong准教授/博士、Banking Research Institute所長のTran Viet Dung准教授/博士、人事部長のLe Ngoc Thang准教授/博士です。Vantage Foundationは、事業開発担当副社長のAdam Siew、ベトナム首席代表のFloyd Wang、グローバル・プロジェクト部門長のMonica Wangが代表として出席しました。

イベントは正式なレセプションと代表者の紹介で始まり、続いてBAVとVantage双方の使命と組織の強みを示す紹介ビデオが上映されました。これらのプレゼンテーションは、教育、能力構築、長期的な人的資本開発という共通の優先事項に基づくパートナーシップの基盤を築きました。

開会の挨拶は、Pham Thi Hoang Anh准教授/博士が行い、金融教育における学術的品質と実践的関連性を高めるため、国際パートナーとの連携へのBanking Academyの取り組みを改めて表明しました。続いてAdam Siew氏による挨拶が行われ、データ主導型/技術活用型の金融セクターにおいて将来の人材を育成する教育の重要性が増している点が強調されました。特に人工知能とデータ分析が金融意思決定を変革する中、教育が持続可能な開発において重要な役割を果たすことが指摘されました。



The Ceremony was Attended by Senior Leaders and Representatives from both Institutions



式典のハイライトは戦略的協力協定の正式調印であり、これにより両機関のパートナーシップが正式に確認されました。覚書では、教育プログラムの共同開発、国際的な専門知識と資源の動員、金融教育の価値を促進するための連携した広報活動など、協力分野の概要が示されています。

パートナーシップ枠組みにおける初期プログラム構想として、BAVとVantageは「AI時代の金融データ分析と意思決定（Financial Data Analysis and Decision-Making in the Era of AI）」と題した一日研修での協力を計画しています。本プログラムは2026年2月下旬から3月上旬に実施予定で、ハノイのBanking Academy of Vietnamにて対面形式で開催され、他都市からはオンライン参加が可能です。参加者には修了証が授与されます。また、このプログラムは他のベトナム主要大学との連携による展開が予定されています。

式典は、花束と記念品の交換、公式集合写真撮影、代表者の交流をもって終了しました。本イベントは戦略的パートナーシップの公式発表を目的とするものであり、現段階では講座の提供、研修の実施、学生向けの活動は含まれません。

Vantage Foundation

Vantage Foundationは、2023年に英国のMcLaren Technology Centreで発足した独立した慈善団体です。同財団は、Grab Indonesia、ナイジェリアのiREDE Foundation、Teach For Malaysia、ブラジルのInstituto Claretなど世界中の組織と提携し、影響力のある社会的な取り組みを推進しています。

詳細については、www.vantage.foundationをご覧ください

Banking Academy of Vietnam

Banking Academy of Vietnam（BAV）は、銀行、金融、経済学、経営管理を専門とする主要な公立高等教育機関です。State Bank of Vietnamの下に設立されたBAVは、国の金融・銀行人材育成において極めて重要な役割を果たしてきました。学術的卓越性、応用研究、産業界との連携を強く重視する同アカデミーは、ベトナムの公的/民間金融セクターにとって重要な人材供給源となっています。

詳細については、https://en.hvnh.edu.vn/をご覧ください

