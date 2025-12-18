2025年12月18日、ロンドン（英国）イノベーションを加速させる信頼性の高い情報や知見を提供するClarivate Plc (NYSE: CLVT)は本日、 日産自動車株式会社 (Nissan: 7201.T) (以下日産）が「IPfolio」を採用したことを発表しました。この知的財産管理ソフトウェア（IPMS）は、先進的なワークフローの自動化技術と世界最高水準のデータおよび分析を活用し、日産が知的財産をより効率的に管理・保護することを支援します。

IPfolioの導入により、日産は業務に合わせたワークフローの構築、データの可視性向上、API（Application Programming Interface）を通じた他のデータソースとの統合を可能にし、将来にわたって拡張可能なIPMSを確立します。

日産自動車株式会社 知的財産部 主管 カレン ディビッド氏は次のように述べています。

「自動車業界で知的財産の重要性が高まる中、日産はクラリベイトのIPfolioを採用し、知財業務の近代化と効率化を進めます。この導入により、日産の知財チームはポートフォリオをより高い管理性、効率性、そして戦略的な視点をもって運用できるようになります。IPfolioは、当社の知的財産を守り、競争力を強化するための重要な基盤になると確信しています。」

クラリベイトのIntellectual Property部門の PresidentであるMaroun S. Mouradは以下のように述べています。

「日産の知的財産の管理・保護方法を変革する取り組みを支援できることを大変嬉しく思います。先進技術と長年にわたる知財の専門知識を融合させた当社のソリューションは、知財管理の高度化、イノベーションの加速、ビジネスリスクの軽減を支援します。」







クラリベイトについて

Clarivateは、革新的なインテリジェンスを提供する世界有数の情報サービスプロバイダーです。学術、知的財産および、ライフサイエンス・ヘルスケア分野で充実したデータ、インサイト・アナリティクス、ワークフローソリューション、専門家によるサービスを提供しています。詳細についてはclarivate.com/jaをご覧ください。