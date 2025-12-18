²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£´óÉí¤Ç¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢»ù²ÈÄí¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬Âç¤¤¯Á°¿Ê
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤ª¤ì¤ó¤¸¥Ï¥¦¥¹(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÃæÄÄ Î¼ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅöË¡¿Í¡×)¤Ï¡¢2025Ç¯10·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Êー¤ä»Ù±ç¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£´óÉí¶â¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöË¡¿Í¤Ç¤Ï¤³¤Î´óÉí¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¡Öµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡ÖÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀ®²Ì¤ò°Ê²¼¤Ë¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöË¡¿Í¿¦°÷¤Ë¤è¤ë±èÆ»¤Ç¤Î¥é¥ó¥Êー±þ±ç ¡¿ ²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó»öÌ³¶É¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ò¼õÎÎ
¢£°åÎÅÅª¥±¥¢»ù²ÈÄí¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯ÇØ·Ê¤ÈÅöË¡¿Í¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
°åÎÅÅª¥±¥¢»ù²ÈÄí¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢ÉéÃ´¤Î½Å¤µ¤ä°ÜÆ°¤ËÈ¼¤¦°åÎÅ¥ê¥¹¥¯¤ÎÉÔ°Â¡¢ÁêÃÌÁê¼ê¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢³°½Ð¤ä¸òÎ®¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸«¤¨¤Ê¤¤¾ãÊÉ¤¬¡¢¤³¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î¸ÉÎ©¤ä¿´¿È¤ÎÈèÊÀ¡¢ÃÏ°è»²²Ã¤Î¸º¾¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöË¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤³¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó»Ù±ç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉí¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥Ð¥ê¥¢¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼è¤ê½ü¤¯ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂÎ¸³¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¿Íºà´ðÈ×¡×¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÎØ¤òÆ±»þ¤Ë²ó¤·»Ï¤á¤ë¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025
https://yokohamamarathon.jp/
¢£´óÉí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¡¦²ÃÂ®¤·¤¿¼ç¤Ê³èÆ°¤È¤½¤ÎÀ®²Ì
1) ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¿Æ»Ò¥¥ã¥ó¥×2025¤Î³«ºÅ
»²²Ã¿ô¡§Ìó200Ì¾
°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤É¤â¤ò´Þ¤à²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀìÌçÀß·×¤µ¤ì¤¿¡Ö½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦³°½Ð»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë1Çñ2Æü¤Î¿Æ»Ò¥¥ã¥ó¥×¤òº£Ç¯ÅÙ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ´ï´ÉÍý¤ä°ß¤í¤¦¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤É¤â¤Ë¤â°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¡¦ÊÝ°é»Î¤¬Æ±¹Ô¡¦Ï¢·È¤¹¤ë¥Áー¥àÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿²ÈÄí¤«¤é¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Î³°½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Í³¤ËÍ·¤Ù¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡ÖÆ±¤¸¾õ¶·¤Î²ÈÂ²¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¡¦È¯Ã£¤ËÆÃÀ¤Î¤¢¤ë»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¤«¤é¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤â»×¤¤ÀÚ¤êÍ·¤Ù¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.atpress.ne.jp/news/559441
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¿Æ»Ò¥¥ã¥ó¥×2025¤ÎÍÍ»Ò
2) ÉÂ±¡½ÐÄ¥·¿¤³¤É¤â¿©Æ²¤Î·ÑÂ³¼Â»Ü
»²²Ã¼Ô¿ô¡§Ç¯´Ö Ìó220¿©
Æþ±¡Ãæ¤Î¤³¤É¤â¤ä°åÎÅÅª¥±¥¢»ù²ÈÄí¤È¡ÖÃÏ°è¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤É¤â¿©Æ²¤òÇ¯¤Ë2²ó¤Û¤É¤ÎÉÑÅÙ¤Ç·ÑÂ³¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©Î©¤³¤É¤â°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¸òÎ®¤È°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿©ÂîÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢±¡Æâ¤Ç¤â²ÈÂ²Æ±»Î¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ßÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²ÈÄíÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿´ë²è¤Ï¡¢Æþ±¡À¸³è¤ÎÃæ¤Î¸ÉÎ©Í½ËÉ¤ä²ÈÂ²¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÀÜÂ³²óÉü¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤Ë¤ÆÉÂ±¡½ÐÄ¥·¿¤³¤É¤â¿©Æ²¤ò¼Â»Ü
3) ¿Æ¤Î²ñ(»Ò°é¤ÆÁêÃÌ)¤Î³È½¼³«ºÅ
³«ºÅ²ó¿ô¡§Ç¯´Ö 4²ó
°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤ò°é¤Æ¤ë²ÈÂ²Æ±»Î¤Î¡Ö²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ëÁêÃÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é»Î¡¦´Ç¸î»Õ¡¦ÁêÃÌ°÷¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÀìÌç¿¦¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤ÎÁêÃÌ²ñ¡¦¿Æ¤Î²ñ¤ò²ó¿ô¤È¼Á¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã²ÈÄí¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é°Â¿´¤·¤ÆËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤ò±Û¤¨¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¿Æ»Ò¥¥ã¥ó¥×2025¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Öー¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤Î²ñ¤ò³«ºÅ
4) »Ù±ç¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³Ø¤Óµ¡²ñÁÏ½Ð
»Í¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Ù±ç¤Î»ýÂ³À¤ÈÈ¯Å¸À¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿ÍºàÅê»ñ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ³È½¼¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³°Éô¸¦½¤¤ä¼ÂÁ©»öÎã¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤ò¿·Àß¡¦¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥±¥¢Ãæ¿´¤Î»Ù±ç¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³Ãæ¿´¤Î»Ù±ç¡×¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¶¦Í¤â³èÈ¯²½¡£¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Ê»Ù±ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤É¤â¤Ë¤â¤Ã¤È¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«È¯Åª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¸½¾ì¤Î»Ù±ç¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿Ê²½¤¹¤ëÅÚÂæ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¹ç¤¦¿¦°÷¸¦½¤¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ÎÍÍ»Ò
¢£»²¹ÍÊó¹ð
¡Ú²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025 ÅöÆü¤Î¿Æ»Ò¡¦ÊÝ¸î¼Ô»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅöË¡¿Í¤Ï²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤ÎÂç²ñÅöÆü¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÎÄ©Àï¤È°ìÂÎ´¶¡×¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±ç³èÆ°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Ê»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó Â÷»ù¥µー¥Ó¥¹
https://yokohamamarathon.jp/childcareservice/
¢£ÅöË¡¿Í¤¬¼Â»Ü¤·¤¿»Ù±ç³èÆ°
1) »Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥é¥ó¥Êー¤ò»Ù¤¨¤ëÂ÷»ù»Ù±ç
¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¥é¥ó¥Êー¸þ¤±¤ÎÂ÷»ù¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ëþ2ºÐ¤«¤é¾®³ØÄã³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼¼ÆâÍ·¤Ó¡¦ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡¦±þ±ç¥á¥À¥ë¤ä´ú¤ÎÀ©ºî¡¦¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤Ç¤Î±þ±çÆ±¹Ô¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£Í½ÌóÏÈ¤ÏÂç²ñÁ°¤ËËþ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2) ¿Æ»Ò¤¢¤½¤Ó±þ±ç¥Öー¥¹¤Î±¿±Ä
Âç²ñÆâ¤Î²ÈÂ²¥Öー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢±þ±ç¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¥Öー¥¹¤ò¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¥Õ¥§¥¹¥¿²ñ¾ì¤ÇÀßÃÖ¡£°Å·¸õ¤Ë¤è¤ê°ìÉôÂç·¿Í·¶ñ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ú¤ä¥«ー¥É¤ò¼êºî¤ê¤·¥é¥ó¥Êー¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±çÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Îµï¾ì½ê¤È¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó³«ºÅÃæ¤ËÂ÷»ù¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÅöË¡¿Í¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¦ÃÏ°è´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦°åÎÅµ¡´ØÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´óÉí¤Î½Û´ÄÀß·×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Íý»öÄ¹¤ÎÃæÄÄÎ¼ÂÀ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ´óÉí¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤È¤´²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ä°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£³èÆ°¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤É¤â¤È¤´²ÈÂ²¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î°Â¿´¤äÀ®Ä¹¤Î´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¤´´óÉÕ¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿NPO»ØÄê´óÉí
2025Ç¯4·î¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖNPO±þ±ç´óÉí¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëNPO¤ÎÆâ¡¢¼«Ê¬¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¤Ë¡¿Í¤òÁª¤ó¤Ç´óÉí¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ª¤ì¤ó¤¸¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ËÄ¾ÀÜ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤ä»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹Í¡§¿ÀÆàÀî¸© ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿NPO»ØÄê´óÉí～NPO±þ±ç´óÉí～
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f380004/npo-select.html
¢¨¥µ¥Ýー¥¿ー(´óÉÕ)¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://orangebaby.org/donation/