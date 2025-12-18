沖縄リゾート＆スポーツ専門学校 観光学科 企画“バスツアー・プロデュース” 実施へ― 学生が企業へ向け企画を提案、選ばれた1案を商品化 ―【沖縄リゾート＆スポーツ専門学校】
学校法人三幸学園 沖縄リゾート＆スポーツ専門学校（沖縄県那覇市）では、リゾート観光ホテルエアライン科2年生による集大成イベントとして、学生が企画から運営までを一貫して行う「バスツアープロデュース企画」を開催いたします。
本取り組みは開校1期生から続く恒例の教育イベントであり、観光科学生の学びの締めくくりとなるものです。これまではイベント型（フードトラック誘致・ステージ構成・会場運営など）で実施してきましたが、今年度は新たな挑戦として、観光ビジネスをより実践的に学ぶ「バスツアー型」へと進化しました。
本企画の特徴
（1） 学生が企業へ本気のプレゼン → 選ばれた1案を商品化
ホテル2社・旅行会社1社を招いて学生3チームが企画プレゼンテーションを実施。審査は企業票のみで行われ、選ばれた1案を現在、沖縄ツーリスト株式会社と連携しながらブラッシュアップしています。
（2） “観光体験 × スポーツ × おもてなし”を融合
選ばれたツアーは、沖縄の春・地元企業との協業・学生の専門技能を掛け合わせた体験型プログラムです。
＜顧客体験の流れ（予定）＞
・タンカン狩り
・八重岳桜まつり（散策）
・桜まつり会場でエクササイズ
└ 指導：スポーツ＆アクティビティ科 インストラクターコース学生
・万国津梁館での洋食コースランチ
└ 前菜・デザートは学生が“春イメージ”で考案
└ 司会・演出・レストランサービス・余興も学生が担当
・ノベルティプレゼント
本企画の“目玉”
万国津梁館での「学生によるおもてなし」
観光プロデュース＆スポーツの学生が協力し、テーブルセッティング、コーディネート、レストランサービス、立ち居振る舞い・マナープロトコル（国際標準の接遇）を実践。
“技能と心の調和”という三幸学園の理念を体現します。
「春・沖縄・地元企業」の一貫したテーマ設計
地域観光の循環性を意識し、春の自然、沖縄ならではの体験価値、地元企業との協業にこだわった設計となっています。
学生が主体となる「本気の観光商品開発」
企画・市場分析・企業交渉・当日運営まで、すべて学生が主導。
2年間の学びの集大成として技術・知識を発揮します。
実施概要
企画名称：実る、味わう、整う OKINAWA
参加者：50名（一般参加30名・学生関係者20名）
運行日：2026年1月31日（土）
企画内容：タンカン狩り／桜まつり／エクササイズ体験／万国津梁館ランチ
一般参加ご希望の方はOTS予約センター（電話：050-5533-2525）まで
本件に関するお問い合わせ先
学校法人 三幸学園 沖縄入学相談室
担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL：070-1499-2542
