アウトドア浄水器「SOLEMOOD PURE BOX」が防災製品等推奨品の認証を取得
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開するアウトドア浄水器「SOLEMOOD PURE BOX」が一般社団法人防災安全協会の定める「防災製品等推奨品」の認証を取得しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337387&id=bodyimage1】
”SOLEMOOD PURE BOX”は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与 する製品として認証されました
【認証取得製品】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337387&id=bodyimage2】
【商品スペック】
メーカー：SOLEMOOD
製品名：PURE BOX
定格浄水流量：0,18L/min
定格電圧：100V~
定格消費電力：1,350W
モバイル電源電圧：24V/2A
モバイル電源容量：20,000mAh
直流電源電圧：12V/5A;24V/2A
定格周波数：60Hz
原水温度：5~38℃
原水タンク容量：2.8L
純水タンク容量：1.2L
製品サイズ：217 × 429 × 328 mm
製品重量：7.16kg
製品URL：https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/solemood-yhd-2301a-smp-ss/
【販売店舗情報】
ショップ名：楽天SINSANKAI
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL： https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram（@sinsankai_jp）：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X（@SINSANKAI）：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337387&id=bodyimage3】
