ガス相ろ過市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月16に「ガス相ろ過市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ガス相ろ過に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ガス相ろ過市場の概要
ガス相ろ過市場に関する当社の調査レポートによると、ガス相ろ過市場規模は 2035 年に約 9.4億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ガス相ろ過市場規模は約 4.2億米ドルとなっています。ガス相ろ過に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ガス相ろ過市場シェアの拡大は、産業施設およびデジタル施設の急速な拡大に伴い、銅腐食モニタリング基準が世界的に高まり、ガス相ろ過システムの導入が求められていることによるものです。ASHRAEの最新ガイドラインでは、データセンターでは銅腐食速度を300Å/月未満に維持することが義務付けられており、高効率化学吸着剤やその他の活性炭システムの需要が高まり、市場の成長を後押ししています。
ガス相ろ過に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/gas-phase-filtration-market/110007
ガス相ろ過に関する市場調査では、EVバッテリー製造の急増に伴い、電解液充填、電極乾燥、その他の熱暴走試験などの工程で腐食性ガス、特にフッ化水素が排出されることから、市場シェアが拡大することが明らかになりました。そのため、多くのリチウムイオンバッテリー工場は、多層化学吸着フィルターをはじめとする特殊なHFスクラバーに多額の投資を行っており、ガス相ろ過市場の発展に貢献しています。
しかし、今後数年間はメンテナンスコストの高さが市場の成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337385&id=bodyimage1】
ガス相ろ過市場セグメンテーションの傾向分析
ガス相ろ過市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ガス相ろ過の市場調査は、ろ過材別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
ガス相ろ過市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-110007
アプリケーション別に基づいて、ガス相ろ過市場は、腐食と有毒ガス制御、臭気制御、VOC除去に分割されています。これらのうち、腐食と有毒ガス制御は予測期間中に市場をリードすると予測されており、収益シェアは52.3%に達すると推定されています。インドのCPCB（公害防止委員会）および州汚染管理委員会は、H2SおよびNH3の頻繁な基準超過を監視するために高度な監視システムの設置を義務付けており、腐食性ガスの除去が不可欠な運用要件となるため、ガス相ろ過システムの導入が不可欠です。
ガス相ろ過の地域市場の見通し
ガス相ろ過市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域の市場は、大規模な産業近代化プログラムに加え、APAC地域の各国における厳格な大気排出および室内空気質規制に基づき、予想期間中に最大の市場シェアを占め、約34%の収益シェアを占めると推定されます。中国のMEE（大気環境とエネルギー省）、インドのCPCB（大気汚染防止委員会）などの国内政府機関は、VOCやその他の有害大気汚染物質の規制を強化し、企業に高度な化学吸着ソリューションの採用を促しており、市場の成長を牽引しています。
