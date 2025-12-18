品質管理から製造中枢へ――EUV・先端ロジック対応で進化する半導体欠陥レビューシステム市場
半導体欠陥レビューシステムとは、ウェーハ製造プロセスにおいて発生する微細な欠陥を高精度で観察・分類・解析するための検査装置である。露光、エッチング、成膜、CMPなど複数の工程を経て製造される半導体デバイスでは、ナノメートルスケールの欠陥が歩留まりや製品信頼性に大きな影響を及ぼすため、欠陥の早期検出と根本原因の特定が不可欠である。本システムは、欠陥検出装置で記録された位置情報をもとに、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いて欠陥の詳細形状や構造を観察し、自動または手動で欠陥の種類を分類・評価する機能を有する。AIや画像認識技術の進化により、近年ではレビュー工程の自動化や分類精度の向上が進んでおり、高集積・微細化が進行する半導体製造の中で、極めて重要な役割を担う装置である。
半導体欠陥レビューシステム業界の発展的特徴は、プロセス微細化の進展とともに、欠陥管理の重要性が飛躍的に高まっている点にある。特に7nm以下のロジックプロセスや3D NANDなど、高密度・高層構造が当たり前となった現代においては、ナノレベルでの欠陥でも製品特性に深刻な影響を与えかねない。そのため、単なる欠陥の発見にとどまらず、発生メカニズムの解析と工程最適化へのフィードバックが求められている。また、レビュー対象も従来のランダム欠陥から、パターン欠陥やプロセス変動由来の系統的欠陥にシフトしており、解析対象の複雑化が業界全体の技術高度化を促している。このように、単機能装置からインテリジェントなデータ解析ツールへの進化が求められる点が、本分野における競争の本質である。
本システムの市場成長を牽引する要因として、AIを用いた自動分類技術の進化と、歩留まり改善への経営的重視が挙げられる。製造工程の複雑化により、レビュー対象の欠陥量は飛躍的に増加しており、従来の人手による分類作業には限界が生じている。このため、機械学習による画像自動判別や、過去のデータベースと連携した欠陥予測が求められており、デジタル化との統合が急速に進んでいる。また、デバイス設計とプロセス開発の境界が曖昧になる中で、レビュー結果をリアルタイムにプロセスへフィードバックする「ループ型製造戦略」が普及しつつある。結果として、欠陥レビューは単なる品質管理工程ではなく、製造イノベーションの中核を成す工程としての認識が定着しつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界半導体欠陥レビューシステム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/569746/semiconductor-defect-review-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7%で、2031年までにグローバル半導体欠陥レビューシステム市場規模は14.14億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体欠陥レビューシステム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337349&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337349&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体欠陥レビューシステム市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、半導体欠陥レビューシステムの世界的な主要製造業者には、Applied Materials、Lasertec、Hitachi High-Techなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約77.0%の市場シェアを持っていた。
