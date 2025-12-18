TopMediai、UGC音声を活用した「音声ギャラリー」機能を公開。創作と共有を促進する新たな音声エコシステムを構築
音声・動画・音楽関連のオンラインAIツールを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（本社：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月16日より、TopMediai の 音声読み上げ機能に「音声ギャラリー」を追加しました。
本機能は、ユーザーが作成・投稿したUGC音声を集約し、再利用可能な音声リソースとして共有できる仕組みを提供するものです。あわせて、音声を公開したクリエイターに対してはポイント報酬制度を導入し、良質な音声コンテンツの継続的な創出を促進します。これにより、創作者・利用者双方にとって価値のある、循環型の音声エコシステムを実現します。
【新機能導入の背景と目的】
近年、動画コンテンツやナレーション、SNS投稿などにおいて、高品質な音声素材へのニーズは急速に高まっています。一方で、音声素材の制作には時間やコストがかかり、用途ごとに毎回作り直す負担が課題となっていました。
TopMediaiはこの課題に着目し、ユーザー自身が制作した音声を「資産」として蓄積・共有できる「音声ギャラリー」機能を開発しました。UGC音声を有効活用することで、音声制作の効率化とコミュニティ活性化を同時に実現することを目的としています。
【TopMediai 音声ギャラリーについて】
音声ギャラリーは、TopMediaiの音声読み上げ機能で生成・投稿された音声を一覧で管理・公開できるオンラインギャラリーです。ユーザーは他のクリエイターが制作した音声を検索・試聴し、用途に応じて再利用することができます。
音声はジャンルや声質、利用シーンなどで整理されており、必要な音声を直感的に見つけられる設計となっています。
【アップデートの主なポイント】
今回のアップデートで追加・強化された主なポイントは以下の通りです。
1.UGC音声の公開・蓄積
ユーザーは自身が作成した音声を音声ギャラリーに公開し、他ユーザーと共有できます。公開された音声は再利用可能な音声リソースとして蓄積されます。
2.音声検索・試聴機能
声のタイプ、用途、人気順などで音声を検索でき、ワンクリックで試聴が可能です。目的に合った音声を効率よく探すことができます。
3.ポイント報酬制度の導入
音声を公開したクリエイターには、利用状況や評価に応じてポイントが付与されます。これにより、創作活動へのモチベーション向上と高品質なUGC音声の増加を促進します。
4.再利用しやすい音声資産管理
過去に作成した音声を一元管理でき、ナレーションや動画、広告など、さまざまな制作シーンで繰り返し活用できます。
詳細はこちら：
Topmediai音声ギャラリー：https://jp.topmediai.com/app/voice-library/
Topmediaiマイボイス：https://jp.topmediai.com/app/voice-library/?tab=myVoices
TopMediai公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【操作ガイド：音声ギャラリーの使い方】
ステップ1：TopMediaiにアクセス
TopMediaiにログインし、「音声ギャラリー」を選択します。
ステップ2：音声を投稿／音声を探す
投稿する場合：生成した音声を選択し、タイトルや説明を入力して公開。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337341&id=bodyimage1】
利用する場合：カテゴリやキーワードで音声を検索し、試聴します。
