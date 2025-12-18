阿部興業（ABE） 創業80周年記念して デザインオフィス nendo が 新コレクション「8 doors / people +」をデザイン
阿部興業株式会社（東京都新宿区、社長 阿部清光） 創業80周年を記念し、世界的に活躍する
デザインオフィス nendoがコンセプトコレクション「8 doors / people +」をデザインしまし
た。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337383&id=bodyimage1】
■ 8 doors / people + designed by nendo.
私たち人間だけの価値観や尺度にとどまらず、人間の“パートナー”である生き物たちも利用
できるドアを想像することで、未来の住まいのあり方に新たな広がりが生まれるかもしれない。
そんな問いから生まれたデザイン。
01.dog
犬が自分のタイミングで出入りできる、やわらかく湾曲したドア。飼い主の声がしないとき
も、犬が自ら選んで部屋を行き来できることで、より自由な暮らしのリズムが生まれます。
02.bird
小鳥が羽を休めるための小さな止まり木のような場所を備えたドア。ただ通過するものではな
く、“居場所”としてのドアという新しい役割を与えています。
03.cat
キャットタワーとベッドを兼ね備えた、猫に優しいドア。上り下りしながらくつろげる姿を想
像すると、ドア自体が猫と人をつなぐ家具のようになります。
04.fish
ドアスコープを拡大し、外ではなく小さな観賞魚の水槽を覗けるデザイン。見る行為そのもの
が、日常の中に小さな癒しの時間を生みます。
05.ants
蟻の巣の内部を巡る様子を観察できるドア。ドアの表面が、ひそやかな生態系の“舞台”にな
ることで、自然との共生を感じさせます。
06.turtle
一部が岩場のようにモーフィングし、亀のためのアクアテラリウムを備えたドア。ゆっくりと
動く亀の姿が、暮らしの中に穏やかな時間を流し込みます。
07.snake
ヘビが体を巻きつけて休める、枝の形に切り抜かれたドア。人には抽象的な造形のアクセ
ントとして映りながら、ヘビにとっては安心できる“止まり木”となります。
08.hamster
裏と表を立体的に使い分け、ハムスターが走ったり隠れたりできるドア。小さな生き物の活動
が、ドア越しに楽しい物語のように展開されます。
これらのシリーズは、ABEが次の100周年に向け、木製ドアを通して暮らしと社会に新しい視点
を提示していく姿勢を象徴しています。
■ ABE が培ってきた技術力を駆使し、8 doors / people +を具現化
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337383&id=bodyimage2】
ABE が創業80年に渡り培ってきた技術力を駆使し、nendoによるデザインを具現化しました。
阿部興業（ABE）はこれからも、挑戦をくり返し、日本にそして世界に本物を届けてまいりま
す。
阿部興業株式会社は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みな
がら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスま
でワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木
製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337383&id=bodyimage3】
プレスリリース詳細へ