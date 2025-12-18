無添加ドライフルーツの製造・販売およびブルーベリー農園ブランド「BLUE BLUEBERRY FARM(ブルー・ブルーベリー・ファーム)」を運営する合同会社アオマド(本社：宮城県仙台市、代表社員：山寺 豪)は、飲食店・ホテル・旅館向けに開発した本格的サングリアベースの試飲用キット(無料2杯分)の提供を開始しました。

本商品は、ワインとジュースを混ぜる一般的なサングリアとは異なり、果実(ドライフルーツ)とスパイスで味をつくる、本来のサングリアを酒税法を前提とした提供設計で実現した業務用商品です。

注文後にデキャンタでワインと混和し、お客様のテーブルで約15分かけて完成する体験型ドリンクとして提供できます。





デキャンタにドライフルーツとワインを混和





■ワインとジュースではない、「果実とスパイス」のサングリア

近年、飲食店で提供されるサングリアの多くは、ワインにフルーツジュースやシロップを加えたものが主流となっています。一方、本来のサングリアは果実とスパイスなどを用い、時間をかけて味を引き出す飲み物です。

BLUE BLUEBERRY FARMのサングリアベースは、自社で製造する無添加ドライフルーツを使用し、果実の甘みと酸味、スパイスの香り、てんさい糖を活かした濃厚で料理に寄り添う味わいが特長です。

水分が抜けているドライフルーツは飲みものと合わせることで短時間でも風味が立ち上がりやすく、約15分という比較的短い時間でもサングリアとしての味わいが整う設計としています。

コース料理やデキャンタ提供など、食事の流れを邪魔しないドリンクメニューとして活用できます。





白ワイン＋サングリアベース

赤ワイン＋サングリアベース





■すでに製品として販売実績のあるサングリアベースを業務用へ

BLUE BLUEBERRY FARMでは、これまでに果実とスパイスで味をつくるサングリアベースを一般向け製品として製造・販売してきました。

自社ECサイトを中心に展開し、家庭でワインと合わせて楽しめる商品として提供しています。

今回提供を開始する飲食店・宿泊施設向けサングリアベースは、こうした既存製品の製造・販売実績をベースに、業務利用を想定して提供方法や設計を整理したものです。

味づくりや品質についてはすでに製品としての実績があり、現場での提供オペレーションや酒税法への配慮を加えることで、業務用メニューとして安心して導入できる形に仕上げました。

既存のサングリアベース製品は、以下のページにて確認できます。

https://shop.blueblueberryfarm.jp/collections/sangria-base









■酒税法を前提に設計。現場に無理のない提供方法

果実をワインに事前に漬け込む行為は酒税法上の制限があります。本商品は、混和を注文後に行う提供設計とすることで、酒税法を前提に開発されています。

また、事前仕込みやキッチン作業を必要とせず、テーブル上で完成するため、厨房オペレーションや回転率に影響を与えにくい点も特徴です。

提供までの時間そのものを「待ち時間」ではなく、デキャンタの中でサングリアが完成する色や香りの変化を楽しむ演出の一部として活用できます。





サングリアベースの内容(右)

サングリアベースをワインに注ぐ





■試飲用キット(無料2杯分)を提供。現場で判断できる仕組み

導入判断には、味だけでなく提供方法や料理との相性の確認が不可欠です。

そのためBLUE BLUEBERRY FARMでは、飲食店・宿泊施設向けに無料で2杯分の試飲用キットを提供します。

1杯目で味わいを、2杯目で提供オペレーションやメニュー適性を確認でき、導入するかどうかは試飲後に判断できます。

試飲キット申込みURL： https://shop.blueblueberryfarm.jp/pages/sangriabase-for-restaurant









■農業から加工、業務用へ。BLUE BLUEBERRY FARMの背景

BLUE BLUEBERRY FARMは、代表社員・山寺 豪がサラリーマンとして働きながら、仙台市秋保町の耕作放棄地を開墾したブルーベリー農園から始まりました。

農薬を使わずに育てたブルーベリーを素材に、無添加ドライフルーツや加工品を自社で製造・販売しています。

「素材そのものの力を、無理のない形で飲食の現場に届けたい」という想いから、今回の業務用サングリアベースの試飲用キット提供に至りました。









【商品概要】

・商品名 ： 飲食店・宿泊施設メニュー専用サングリアベース

・提供形態 ： 業務用(試飲用キット・無料2杯分あり)

・特徴 ： 無添加ドライフルーツ使用／酒税法を前提とした提供設計

・試飲キット申込みURL： https://shop.blueblueberryfarm.jp/pages/sangriabase-for-restaurant

・発売時期 ： 2026年1月以降





【BLUE BLUEBERRY FARMについて】

「BLUE BLUEBERRY FARM」は、合同会社アオマドが運営するブルーベリー農園・ドライフルーツ加工ブランドです。

宮城県仙台市秋保の自然の中で育てたブルーベリーや、素材本来の味を活かした無添加ドライフルーツの製造・販売を行っています。

公式Instagram：@blue_blueberry_farm/

https://www.instagram.com/blue_blueberry_farm/









【会社概要】

社名 ： 合同会社アオマド

本社所在地： 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字釜土西12-5

代表社員 ： 山寺 豪

事業内容 ： 青果加工品製造・販売、業務用商品企画

設立 ： 2022年2月

HP ： https://blueblueberryfarm.jp/