NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、旧社名：日本情報通信株式会社、以下 NTTインテグレーション）は、ServiceNow(R) SecOps Vulnerability Response（VR）を活用した「脆弱性管理スターターパッケージ」を含めた新たなラインナップを本日より提供開始いたします。





この脆弱性管理スターターパッケージは、ランサムウェア攻撃などの深刻な脅威から企業を守るため、オフィスや店舗などに分散するITデバイスを対象とした脆弱性管理を、最短2ヶ月という短期間で迅速に立ち上げることを支援します。









＜提供開始の背景＞

近年、セキュリティ人材不足や攻撃数の増加、対象機器の拡大により、ランサムウェア攻撃による被害は深刻化しており、組織におけるもっとも深刻なセキュリティ脅威の一つです。オフィスや店舗、倉庫などに展開されたルーターなど、末端のITデバイスの脆弱性を足掛かりに組織内ネットワークへ侵入し、基幹システムを停止させるケースも報告されています。ランサムウェアの被害金額は平均で2.2億円、中には10億円以上に及ぶケースもあるともされており、企業の事業継続に深刻な影響を与えます。このような脅威に対抗するためには、対策スキームの確立、特に自動化による対策が必要です。









＜脆弱性管理スターターパッケージの特長＞

本サービスでは、IT運用（ITOps）とセキュリティ運用（SecOps）を統合し、脆弱性管理プロセス全体の自動化と効率化を実現します。





・IT資産と脆弱性情報の自動マッピング：

構成管理データベース（CMDB：Configuration Management Database）を構築し、最新のITデバイス構成情報と公開脆弱性情報を自動でマッピング





・影響度分析のルール化と対応の自動化：

脆弱性評価（CVSSスコア：Common Vulnerability Scoring System）に加え、「ネットワーク境界」「個人情報」「外部アクセス」といったビジネスコンテキストに応じて影響度判断をルール化し、優先度の高い脆弱性からIT担当者へ自動でタスクを割り当て





・リアルタイムな状況把握と管理：

専用ダッシュボードでリスク別の脆弱性数や対応状況、期日超過タスクなどをリアルタイム可視化





・クローズまでの追跡管理：

脆弱性の発見から対策完了までを一元的にチケット管理し、対応状況の確実な追跡（トレース）を実現









＜パッケージ内容と価格＞

重要なITデバイスに絞ったスピーディな導入を促進するため、利用しやすいパッケージとして提供します。

初期費用 ：100万円～

月額費用 ：90万円～

導入期間 ：約2ヶ月

パッケージ内容：ワークショップ、パッケージ導入（ServiceNow ITOM Discovery / SecOps VR）、ITデバイス構成情報の自動収集、トレーニング





上記は対象機器サーバー、ネットワーク機器各100台の場合の参考価格です。内容はお客様の要件に合わせて変更可能です。





詳細は下記サイトをご確認ください。

▼ServiceNow(R) Platformスターターパッケージ | NTTインテグレーションサイト

https://www.niandc.co.jp/sol/servicenow-starterpack/









＜「脆弱性管理スターターパッケージ」導入のメリット＞

スターターパッケージから始めることで、CMDB（自動更新される資産台帳）を確立し、One - Platformでセキュリティ運用、IT運用管理、ITサービス管理の統合も可能です。可視性の向上とワークフロー・AIによる自動化・省力化を推進します。





SecOps と ITOps の統合へ









◆参考リンク

ServiceNow(R) Platform 導入・運用支援サービス | NTTインテグレーションサイト

https://www.niandc.co.jp/sol/servicenow-platform/









■ServiceNowについて

＜ https://www.servicenow.com/jp/ ＞

ServiceNow（NYSE: NOW）は、ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”です。ServiceNow AI Platformは、あらゆるクラウド、モデル、データソースと連携し、企業全体の業務フローを統合的に管理・自動化します。レガシーシステム、部門ごとのツール、クラウドアプリケーション、AIエージェントを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤を提供します。年間750億件以上のワークフローがプラットフォーム上で稼働しており、ServiceNowは分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させ、確かな成果につなげています。ServiceNowがどのようにAIを人々の働き方に活かしているかについては、www.servicenow.com/をご覧ください。





ServiceNow商標について：ServiceNow、ServiceNowのロゴ、Now、その他のServiceNowマークは、米国および/またはその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名および製品名は、関連する各会社の商標である場合があります。









■NTTインテグレーション（旧社名：日本情報通信株式会社）について

＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立し、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。









記載の製品/サービス名称、社名及びロゴマークは、該当する各社・団体の商標または登録商標です。