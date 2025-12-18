当社が2025年６月20日に公表した「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」の株主優待制度を変更するに到った経緯や今後の展望等について、企画・立案に携わった社員のインタビュー記事を公開しました。

地域社会の発展と貢献に繋がる「株主優待制度」導入https://www.sunnexta.co.jp/sustainability/project/activity17/

インタビュー記事のポイント

●500株以上保有の株主優待は「2025年12月末保有」から開始●株主優待制度を通じて地域社会の貢献の一助に●連携する自治体の拡大とともにさらに魅力ある株主優待制度へ●新潟県糸魚川市の地域特産品を提供する株式会社能水商店様からメッセージ

当社株主優待制度に関するお知らせ

■2025年11月14日 株主優待制度に関する「ご質問と回答」https://newscast.jp/smart/news/5987529■2025年6月20日 株主優待制度の一部変更に関するお知らせhttps://newscast.jp/smart/news/7012881■当社ホームページ（株主還元）https://www.sunnexta.co.jp/ir/stock/dividend/index.html

