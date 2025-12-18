風邪を引いた時に頼りたい存在として、第一位は｢配偶者/パートナー/恋人｣

大正製薬株式会社は、風邪のリスクが高まるこの時期に「風邪によるスーパーピンチ調査」を複数回にわたり実施・公開します。 今回の調査結果から、有職者の約2人に1人が「年末の繁忙期で風邪を引いた経験がある（45.9%）」、さらに「風邪を引いた時の栄養補給で困った経験がある(45.4%)」という実態が明らかとなりました。そこで風邪のリスクが高まるこれからの年末シーズンに向け、風邪・熱の時の栄養補給への気づきを調査結果の公開を通して今後提供してまいります。 第四弾となる今回は、20代から60代の有職者1,200名を対象に行った、風邪を引いた時｢頼りたい方｣、｢家族や恋人、配偶者に言われて傷ついた言葉｣を調査で明らかにしました。風邪を引いた時に頼りたい方/物を伺ったところ約半数の方が「配偶者/パートナー/恋人」と回答しました。一方で「家族や恋人、配偶者に言われて傷ついた言葉」を伺ったところ、「うつさないでね」となり、約2割の方が実際に言われて傷ついたと回答しました。風邪を引いた際に頼りたい存在である「配偶者/パートナー/恋人」ですが、言われる言葉によっては逆に傷つけられてしまうことがあることがわかりました。また風邪を引いた時に｢栄養を補給する方法で困った/苦労した経験があるか｣をお伺いしたところ、45.4%のビジネスパーソンが｢ある｣と回答しました。

調査名：風邪によるスーパーピンチ調査／調査手法：インターネットでのアンケート調査／対象者：20代-60代全国の男女有職者（パートアルバイト含む）、直近1年以内に風邪を引いた人1,200人／実施期間：2025年11月7日～2025年11月8日／調査委託先：楽天インサイト株式会社【本リリースに関するメディアの方のお問い合せ先】 大正製薬PR事務局 (株式会社オズマピーアール内) E-mail：taisho-pr@ozma.co.jp 担当：橋本、鳥居

【調査結果詳細

１． 風邪を引いた時に頼りたい存在として、第一位は｢配偶者/恋人/パートナー｣ 次いで多かったのは市販薬。「栄養ドリンク」は男性で三位、女性で四位につけた。 ビジネスパーソン1,200名（20-60代男女有職者）に｢ご自身が風邪を引いた時に頼りたい人や物はありますか｡｣と伺ったところ、男女ともに、第一位は｢配偶者/パートナー/恋人(男性:55.4%/女性:46.9%)｣、第二位は｢市販薬(男性:28.4%/女性:38.0%)｣となりました。栄養ドリンクは、男性で第三位(17.7%)、女性で第四位(21.3%)となりました。

２． 風邪の時に言われて傷ついた言葉として、第一位は｢うつさないでね｣ 男女別の第二位では、男性：｢マスクつけといてね｣、女性：｢また風邪引いたの｣ 一方で、｢ご自身が風邪を引いた時に言われて傷ついた言葉はありますか｡｣と伺ったところ、第一位は男女ともに｢うつさないでね(男性:17.2%/女性:15.5%)｣となり男女ともに約二割のビジネスパーソンが実際に言われて傷ついたと回答しました。他の回答を見ると、男性では、｢マスクつけといてね｣や｢部屋から出ないでね｣、女性では｢また風邪引いたの？｣や｢無理するからだよ｣等のよそよそしい言葉を投げかけられて傷ついていることがわかりました。

３． 風邪を引いた時の栄養補給で困ったことが｢ある｣と45.4%のビジネスパーソンが回答 同様に、｢ご自身が風邪を引いた時の栄養補給で困った/苦労した経験はありますか｡｣と伺ったところ、45.4%のビジネスパーソンが｢ある｣と回答しました。風邪の時の、食欲・行動意欲の低下から栄養補給に関しても苦労していることが推測されます。

＜参考情報＞■ビジネスパーソンのおよそ2人に1人（45.%）が年末繁忙期に風邪を引いた経験あり！ビジネスパーソン1,200名（20-60代男女有職者）に、今まで11月/12月の年末イベント時期に風邪を引いたことはありますか。」と伺ったところ、実におよそ2人に1人が「ある（45.9%）」と回答しました。

調査名：風邪によるスーパーピンチ調査／調査手法：インターネットでのアンケート調査／対象者：20代-60代全国の男女有職者（パートアルバイト含む）、直近1年以内に風邪を引いた人1,200人／実施期間：2025年11月7日～2025年11月8日／調査委託先：楽天インサイト株式会社

「リポビタンDスーパー」製品概要

風邪を引いて熱がある時は「リポビタンDスーパー」で栄養補給＋休養を！

タウリン2,000㎎に、人参910㎎（原生薬換算）、ビタミンE等を配合しています。

販売名：リポビタンDスーパー製品区分：【指定医薬部外品】 希望小売価格：296円（税込）＜用法・用量＞成人（15才以上）1日1回1本（100mL）＜効能・効果＞肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

◇商品のご購入はこちらリポビタンＤスーパー 商品Amazonサイト

https://newscast.jp/attachments/fH6Q8Q8qsrDNbVEIjUYq.pdf