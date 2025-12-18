株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2025年12月下旬より、myfa(ミファ)シリーズ第6弾として、「ぬい活」・「ガチャ活」がもっと楽しくなることをサポートする新製品(5品番22SKU)を発売いたします。ぬいぐるみ・カプセルトイを「推し活」やファッションの一環として楽しむ、『ぬい活(ぬいぐるみ活動)』や『ガチャ活(ガチャガチャ活動)』がトレンドとなっています。「デコレーションボックスポーチ ワイド」は、ぬいぐるみを横並びで2つ入れることができるので、最推し＋サブ推し、相棒/ユニット表現したいユーザーにピッタリなポーチです。「デコレーションサークルポーチ」は、『ガチャ活』の一環として、Z世代を中心に流行しているカプセルトイを詰める「ガチャ詰めポーチ」として使用できるコンパクトなサイズのポーチです。「ガチャ詰めポーチ」としてだけでなく、缶バッチケースとしても使用でき、カバンにつけたり、ポーチ同士を連結させたりすることも可能。他にも、コンサートの演出に使用される銀テープでデコレーションできる「アレンジショルダーベルト」など、「より快適で楽しい推し活ライフ」を提案いたします。

■デコレーションボックスポーチ ワイド

デコレーションボックスポーチ ミニミニ・ワイド品番：A-3308定価(税抜き)：1,705円(1,550円)サイズ：縦105×横140×厚さ50 (mm)材質：本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET※ストラップ付き ※透明シート・帯の透明シート各1枚付き

デコレーションボックスポーチ ミニ・ワイド品番：A-3309定価(税抜き)：1,980円(1,800円)サイズ：縦130×横170×厚さ60 (mm)材質：本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET※ストラップ付き ※透明シート・帯の透明シート各1枚付き

デコレーションボックスポーチ ワイド品番：A-3310定価(税抜き)：2,420円(2,200円)サイズ：縦160×横210×厚さ80 (mm)材質：本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET※ストラップ付き ※透明シート・帯の透明シート各1枚付き

■デコレーションサークルポーチ

カプセルトイを詰める「ガチャ詰めポーチ」として使用できるコンパクトなサイズのポーチです。

デコレーションサークルポーチ品番：A-3330定価(税抜き)：1,540円(1,400円)サイズ：縦100×横95×厚さ32 (mm)材質：本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET※ストラップ付き ※透明シート・帯の透明シート各1枚付き

■アレンジショルダーベルト

銀テープやピンバッジを付けてオリジナルのショルダーベルトが作れます。

アレンジショルダーベルト品番：A-3320定価(税抜き)：1,980円(1,800円)長さ：約1,050～1,530 (mm)材質：ベルト部/ポリエステル、フック金具/メタル素材、銀テープケース/PVC※銀テープケース付き

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

お客様相談窓口 06-6946-3931