国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下、クラスター）は、東京都が運営するバーチャル空間『Virtual Edo-Tokyo』内のEdo Areaにて、2025年12月18日（木）15時より期間限定で新コンテンツを公開することをお知らせします。本コンテンツは現在大規模改修工事のため休館中の江戸東京博物館が収蔵する貴重な資料を活用。バーチャル空間上で新たな体験を提供することで、都民はもちろん、年齢性別国籍を問わず来館を希望する方々に江戸東京博物館の魅力や、リニューアルオープンに向けての期待感を高めることを目的としています。なお江戸東京博物館は2026年3月31日にリニューアルオープンを予定しております。

■「江戸のおしゃれ」をテーマにした宝探しゲームが登場

リニューアルしたEdo Areaのゲームには、「江戸のおしゃれ」をテーマにした宝探しが登場します。隠されたアイテムは、実際に江戸東京博物館に収蔵されている貴重な資料がモチーフとなっており、宝探しを通して、江戸時代の人々が新しい文化を生み出し、いきいきと豊かに暮らしていた文化や生活スタイルを楽しく学べる内容です。

宝探しの追加クエストまでクリアすると、ここでしか手に入らないオリジナルアイテム『EDOコラボ兜アクセサリー』がもらえます。（アバターにつけることができます。）さらに期間限定でアンケートも実施中。アンケートに答えると同じくオリジナルアイテムの『EDOコラボ印籠アクセサリー』がもらえるので合わせてチェックしてください。

開催概要

■公開日時：2025年12月18日（木）15時（予定）■場所：『Virtual Edo-Tokyo』 内 Edo Area https://cluster.mu/w/8f3ec2d1-2781-455d-a991-90e19ee2c90e■プレゼント：

宝探しゲームの追加クエストクリア：『EDOコラボ兜アクセサリー』をプレゼント期間限定アンケート回答：『EDOコラボ印籠アクセサリー』を追加でプレゼント ■アンケート実施期間：2025年12月18日（木）～2026年1月18日（日）

宝探しの様子

EDOコラボ兜アクセサリー

EDOコラボ印籠アクセサリー

Virtual Edo-Tokyoについて

東京都のメタバースやVR等コンテンツを一元的に発信しています。 今まで知らなかった様々な東京の魅力を探索し、深く知る体験ができます。【アクセス方法】・「Virtual Edo-Tokyo」公式エントランスよりアクセス可能・閲覧にはclusterアプリ（無料）が必要・PCまたはスマートフォンから cluster公式HPにてダウンロード可能

東京都江戸東京博物館について

東京都江戸東京博物館は、江戸東京の歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場として平成5（1993）年3月に開館しました。菊竹清訓の設計によるユニークな建物で、開館以来、東京を代表する文化施設として、徳川家康の江戸入府から現代に至る約400年間を中心に、貴重な実物資料や復元模型・体験型資料を用いて紹介しています。

■アプリケーション「cluster」について clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。

＜アプリケーション概要＞名 称：cluster運 営：クラスター株式会社価 格：無料ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads

■クラスター株式会社についてクラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

