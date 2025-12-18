ＪＡ全農は、みのりカフェアミュプラザ博多店で、１２月１９日（金）～１月８日（木）の間、福岡県産ブランドキウイフルーツ「博多甘熟娘（はかたうれっこ）」フェアを開催します。福岡県は、キウイフルーツの生産量が全国でもトップクラスで、追熟施設や選果技術により、「糖度」にこだわって生産・販売しています。糖度が高いキウイフルーツ（ヘイワード種）の中でも、完熟時の糖度が１５度以上のものを「博多甘熟娘」、１４度以上のものを「博多甘香（あまか）」としてブランド化し販売しています。フェアでは、出荷最盛期を迎える「博多甘熟娘」をふんだんに使用したパフェを提供します。当フェアで使用する「博多甘熟娘」は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「博多うまかショップ」でも購入できます（ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c2O0119/）

【フェア概要】１．フェア期間：令和７年１２月１９日（金）～令和８年１月８日（木）２．実施店舗：みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１）（詳細は https://www.minoriminoru.jp/hakata/ をご覧ください）