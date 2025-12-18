パソナグループは、2025年大阪・関西万博にてパビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展し、iPS心臓をはじめとした未来技術や自然の共生をテーマに展示を行い、延べ215万人以上のお客様に来場いただきました。この度、2025年を象徴する大阪・関西万博への感謝を込めて、“万博ありがとう”を伝えるさまざまなキャンペーンを企画することとなりました。第1弾では、まもなく始まる冬休みに向け、同パビリオン内で販売されたオリジナル商品をPASONA NATUREVERSEショップオンラインストアにて特別価格で販売する「クリスマス・お正月ギフトキャンペーン」を12月20日（土）より開催いたします。

本キャンペーンでは、同パビリオンのナビゲーターとして、ブラック・ジャックの手によって生まれ変わった新キャラクター「ネオアトム」のキーホルダーやぬいぐるみ、ブラック・ジャックになりきれるレインポンチョやアイマスク、工芸品とのコラボレーショングッズ等、大阪・関西万博にて販売をしたオリジナル商品を、定価より20%割引の特別価格でご購入いただけます。大阪・関西万博が閉幕してもなお熱気が心に残る今、会場に行けなかった方、パビリオンでグッズを買いそびれてしまった方など、是非この機会にご購入ください。

■「PASONA NATUREVERSEオンラインストア」キャンペーン概要

開催期間：2025年12月20日（土）～2026年1月31日（土）内容：『PASONA NATUREVERSE オンラインストア』にて「PASONA NATUREVERSE」オリジナルのグッズを20%割引価格にて販売＜販売グッズ一例＞・アクリルスタンドPASONA×ATOM＆B・J各種・ぬいぐるみ（中） アトム PASONA×ATOM & B・J・FDMTL Tee 1 (黒) アトム PASONA×ATOM & B・J・有田焼アトムPASONA×ATOM＆B・J

