コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻高宏、以下、「シンカ」)は、2025年11月26日（水）～27日（木）にインテックス大阪で開催された「賃貸住宅フェア2025 in 大阪」に出展したしました。会期中の特別セミナーでは、「日本一マメな不動産屋」を掲げる、株式会社のうか不動産 賃貸管理課マネージャー 下田一友氏に登壇いただき、地域に根差した同社の取り組みと、顧客対応の質向上を目指したDX事例を紹介しました。

出展概要

当社は「不動産業界の顧客対応品質向上と、AIが実現する業務効率化」をテーマに、本展示会へ出展しました。ブースでは、賃貸仲介・管理会社様が直面する電話対応の属人化、情報共有の遅延、繁忙期の対応負荷といった課題に対し、「カイクラ」が提供する具体的な解決策を紹介しました。特に、着信時に顧客情報を自動表示する機能による応対品質の均一化に加え、通話テキスト化・自動要約などAIを活用した機能のデモンストレーションを実施。これにより、煩雑な電話業務を効率化し、管理物件オーナーや入居者との長期的な関係構築を支援する次世代の顧客対応のあり方を提案しました。

当日の様子と来場者からの反響

会期中は、賃貸仲介・賃貸管理部門の来場者を中心に、当社の「カイクラ」ブースへ高い関心が寄せられました。不動産業界の喫緊の課題である「顧客対応の質向上」や「繁忙期における情報共有の迅速化」への解決策を求める声が多く、来場者からは以下のような具体的な反響をいただきました。・電話着信と同時に顧客情報がポップアップする機能について、「誰が出ても入居者様やオーナー様の状況をすぐに把握でき、応対品質が安定しそうだ」・全通話録音とAIによる自動要約機能について、「録音を聞き返す手間が省け、引継ぎ業務や新人教育の効率化に期待できる」・賃貸管理会社からは、「督促や重要連絡で電話が繋がらない顧客へSMSを送れるのは、業務負荷軽減に繋がる」特に、AIによる「通話テキスト化・自動要約機能」は、長時間の通話共有や新人教育の手間を削減する手段として多くの反響をいただきました。こうしたAIを活用したカイクラの業務効率化に対し、不動産業界からの期待の高さが再確認でき、具体的な導入検討に向けた商談も多数行われる結果となりました。

セミナー登壇レポート「カイクラで深化する顧客対応 のうか不動産と語るマメなDX」

11月26日に実施したセミナーでは、株式会社のうか不動産 賃貸管理課マネージャー 下田一友氏と、当社リアルエステート事業部 部長 鈴木 宏明が登壇。「日本一マメな不動産屋」を掲げる同社の、地域に根差した取り組みや、顧客対応の質向上を目指したDX事例を紹介しました。【講演内容のポイント：のうか不動産のDX事例】■ 抱えていた課題：繁忙期に1日数百件の電話。マメな折り返しが難しい繁忙期には電話が集中し、スピードと正確性の両立が難しくなる。担当者不在時は折り返し連絡が遅れやすく、顧客への説明の繰り返しも発生していた。■ 「カイクラ」活用による解決策と成果1. 着信ポップアップで、マメさを仕組み化着信と同時に顧客情報を確認できるため、名前を呼んで応対できるようになった。誰が受けても一次対応できる体制が整い、応対品質が均一化している。2. SMS活用による連絡手段の多様化電話が繋がりにくい顧客に対し、代表番号からSMSを送信可能に。督促や重要連絡の返信率が向上し、結果として業務負荷の軽減にも寄与している。3. メモを活用した原因分析で、電話業務の最適化メモ欄に電話の理由を記録し、発生要因を分析する取り組みを実施。蓄積した記録を改善につなげることで、不要な電話自体を減らすことに成功している。セミナー終盤では、通話テキスト化や自動要約、クレーム・カスハラ判定など、AIを活用した新機能も紹介。「現場の課題にそのまま使える内容だった」「DXの進め方が具体的にイメージできた」といった感想が寄せられました。

今後の展開

今回の出展を通じ、電話対応の属人化解消や繁忙期における情報共有の迅速化など、賃貸仲介・管理会社様が抱える「顧客対応の質」に関する強い課題意識を改めて認識いたしました。また、AIを活用した通話の自動要約機能やクレーム・カスハラ判定機能といった新技術に対し、非常に高い関心をいただいております。今後は、不動産業界の企業様がお客様とのコミュニケーションをさらに深化させ、AIによる業務効率化と応対品質の均一化を両立できるよう、サービスの進化を加速いたします。これらの取り組みを通じて、不動産企業の持続的な成長に貢献してまいります。

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)代表者：代表取締役社長CEO 江尻 高宏所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名(2025年9月末時点)URL：https://www.thinca.co.jp/【関連サイト】次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/会話に関わるお役⽴ち情報メディア「カイクラ.mag」: https://kaiwa.cloud/media/自動車業界の総合情報プラットフォーム「Car Connect」：https://carconnect.jp/【カイクラSNS】note：https://note.com/thinca_2014/X：https://twitter.com/KaiwaCloud