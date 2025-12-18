12月にアイアンマン西オーストラリアで7時間43分のアジア歴代最速記録を達成し、3位入賞した古谷純平選手。ロング初年で国内2大タイトルを制覇し、日本男子プロとして9年ぶりにコナ（2026IM世界選手権）出場権を獲得しました。12月28日（日）東京・京橋にて開催するこのトークイベント『古谷純平に訊く、アジア初IMサブ８の強化アプローチと愛車Canyon Speedmax CFR』では、その快挙の秘訣と2026年への想いをじっくり聞く機会となります。

驚異のパフォーマンスは、どうやって成し遂げられたのか？その秘訣を、私たち一般トライアスリートが活かせる視点から探ります。

私たち一般のトライアスリート（エイジグルーパー）にも活かせる知見とは？――という観点から、古谷選手の対ロング強化トレーニングや、レースへ向けた準備、バイク＆機材へのこだわりなどをたっぷり訊いていきます。当日はアイアンマン西オーストラリアで使用したバイクCanyon Speedmax CFRの実車に加え、来季使用する2026モデルのCanyon Speedmax CFRをお披露目します。古谷選手へのQ＆Aセッションや記念撮影タイムもあるので、直接会ってロング・デビューシーズンの大躍進を讃え、気になるあれこれを直接訊けるチャンス！

参加者特典として、古谷選手をサポートする各ブランドからノベルティを贈呈。じゃんけん大会も開催！

そのほか古谷選手が愛用するアイテムやサプリメントについても、選手目線での魅力・活用メリットを紹介。参加者特典として各ブランドからノベルティを贈呈します。 ■トークイベント協賛ブランド：サンフロンティア不動産株式会社、メークス株式会社、FULLSPE（マルチタイプ補給ジェル）、株式会社セクダム、CANYON（バイク）、PRECISION Fuel & Hydration（電解質ドリンク）、DT SWISS（ホイール）、OAKLEY（サングラス）、HOKA（シューズ）、ALTEDGE（低酸素トレーニングマシーン）、Triathlon Lumina

開催概要・申し込み方法

■開催日 12月28日（日）■スケジュール・内容（予定） 15:00～16:00トークイベント・国内ロング２大タイトル完全制覇、2025年シーズンの振り返り・IMWAでマークしたアジア最速記録について（レース振り返り）・対ロング強化アプローチ（トレーニング～実戦対策まで）・コナ（IM世界選手権）初出場決定！2026年への抱負・Canyon Speedmax CFRとこだわり実戦装備 ・古谷選手に直接訊く、Q&A ほか16:00～ 古谷選手との交流・記念撮影など（17:00終了予定）■開催場所 ビジョンセンター東京 京橋 東京都中央区京橋3丁目7－1 4階■募集定員 30名■参加料 1,000円(税込)■ゲスト・プロフィール古谷純平 Jumpei Furuya高校時代、父の勧めでトライアスロンをはじめ、大学入学後は日本学生選手権2連覇、日本U23選手権優勝と活躍。2014年に三井住友海上入社後、会社に交渉してトライアスロン部を結成、日本選手権優勝（2015年）、3年連続ジャパンランキング年間王者（2016～2018年）など数々の好戦績を残した。ロングに本格転向を果たした今年（2025年）は宮古島・佐渡と国内ロング2大タイトルを完全制覇。12月のアイアンマン西オーストラリアでは7時間43分のアジア歴代最速記録を叩き出して3位入賞。コナ（IM世界選手権）への初出場を決めた。1991年、高知生まれ。

Speedmax CFR、CF SLXが10%オフとなる記念クーポンコードを期間限定配布

古谷選手の活躍を記念して2026年1月1日（木）7:59（日本時間）までの期間中、キャニオン公式ストアでSpeedmax CFRおよび、Speedmax CFR TT、Speedmax CF SLXが10%オフとなるクーポンコード『JUMPEI10』をトライアスリートの皆様にプレゼント。トップ選手はもちろん、エイジグルーパーのバイクパートを強力に後押しするバイクへ乗り換える、またとない機会です！■クーポンコード JUMPEI10■クーポンコード利用条件 本クーポンコードは、2025年12月9日（火）8:01（日本時間）から2026年1月1日（木）7:59（日本時間）まで、www.canyon.com にて日本への配送注文に限り有効です。本コードを使用すると、割引対象外となっていない Speedmax CFR, Speedmax CFR TT, Speedmax CF SLX が10％オフとなります。他の割引コードとの併用はできません。また、Factory Outlet（アウトレット）バイクは対象外です。本コードは購入後に遡って適用することはできません。ご購入時点で在庫のある商品にのみ適用されます。現金への引き換えは不可、および転売は禁止されています。お一人様1回限りご利用いただけます。Canyonは、本プロモーションの内容を予告なく変更または終了する権利を有します。■クーポンコード使用方法 キャニオン公式ストアの買い物カート内「プロモーションコードをお持ちの場合はこちらに追加してください」をクリックし、JUMPEI10 を入力してください。

2026年よりSpeedmax試乗会をキャニオン東京テストセンターにて毎週開催

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/triathlon-bikes/speedmax/

じっくりと試乗やサイズ合わせやをしたい、乗り心地を試したい、というトライアスリートのために、キャニオンは多摩ニュータウンエリアに常設の『キャニオン東京テストセンター』をオープン。Speedmax試乗車をXSからLサイズまで取り揃え、篠崎友選手とのマンツーマンフィッティング試乗も可能です。最新モデルにじっくりと試乗や対面での相談ができるだけでなく、キャニオンのスペアパーツやグッズの購入、修理受付や納車にも対応できるようになります（納車は2026年春ごろ開始予定）。いずれも事前の来店予約制とすることで、お客様一人一人にしっかりと対応させていただきます。【来店予約制】キャニオン東京テストセンター■ アクセス 東京都八王子市松木51-7https://maps.app.goo.gl/xZdRokQt6tRxART48・駐車場なし（近隣コインパーキングをご利用ください）・駐輪スペースあり■ 営業日月・木・金・土・日（火・水 定休）※木曜は篠崎友選手によるプライベートフィッティング専用日となります。■ 営業時間試乗・物販：9:00～13:00（最終受付12:00）修理・納車：14:00～17:00（最終受付16:00）

