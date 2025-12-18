学校法人誠恵学院・誠恵高等学校(理事長 小野 貴弘)は、生徒が彩色作業を行い年明けの2026年に奈良市の喜光寺へ奉納される予定の仏像彫刻「雲中供養菩薩(うんちゅうくようぼさつ)」の制作過程を沼津御用邸記念公園で12月19日より特別公開することををお知らせします。





雲中供養菩薩の彩色を担当する誠恵高校の生徒





■本リリースのポイント

1.歴史と自然が調和する沼津御用邸記念公園で、開催中の誠恵高校創作展

2.仏像彫刻の彩色を生徒が担当 奈良・喜光寺奉納前に沼津御用邸記念公園で特別展示

3.生徒の個性を生かし、可能性を伸ばす！誰もが主役の学生時代を応援します





奈良・喜光寺に奉納される予定の雲中供養菩薩





■歴史と自然が調和する沼津御用邸記念公園で、開催中の誠恵高校創作展

当校は、1950(昭和25)年創立の高等学校です。

現在は「普通コース」のほか、「進学コース」「情報処理コース」「芸術コース」の4コースが存在し、卒業者は地元にとどまらず各方面で活躍をしております。

芸術コースは、2年生からデザイン専攻・絵画専攻・陶芸専攻に分かれ、専門性を高めた授業を展開しており、多くの芸術家を輩出しております。

陶芸専攻はガス窯・電気窯などの充実した施設があり、特にガス窯は縦・横1メートル、高さ1.5メートルという高校に設置されるのには珍しい大きな窯で、生徒たちは大作に挑んでいます。陶芸部では週2回、富士宮市のプロの陶芸家・小割哲也さんによる個別指導を行っています。





今回初開催となる「沼津御用邸記念公園」での創作展「創」。

沼津御用邸は皇室旧御用邸の一つ。1970(昭和45)年7月に沼津御用邸記念公園として一般に開放されました。

昭和天皇が幼少期を過ごした、歴史と自然が調和する沼津御用邸記念公園・西附属邸で、当校の芸術コースの生徒が全国的な展示会で入選した作品を中心に12月25日まで展示しています。









■仏像彫刻の彩色を生徒が担当 奈良・喜光寺奉納前に沼津御用邸記念公園で特別展示





誠恵高校の生徒が彩色中の雲中供養菩薩





このほど、仏師の榎本宜道氏とのご縁で、奈良県の喜光寺(きこうじ)に奉納予定の雲中供養菩薩像の彩色を、誠恵高校・芸術コースの生徒が担当することになりました。





仏師の榎本宜道氏は東京・埼玉を中心に仏像彫刻教室を主宰しています。

榎本氏は薬師寺東京別院での教室を通じて奈良・薬師寺の山田法胤管主と親交を深めてきました。

そのご縁から、山田管主が住職を務める法相宗別格本山・喜光寺本堂への雲中供養菩薩奉納が実現し、現在、2013年・2018年に続く第三次奉納の準備が進められています。





かねてから仏像彫刻を行い、2013年の初回から雲中供養菩薩の彩色を担当してきた本校の理事長である小野貴弘が今回第三次奉納のための新たな仏像2躯の彩色を担うこととなり、誠恵高校芸術コースの生徒たちの参加も決まりました。





誠恵高校クリエイティブクラブ仏像彫刻部は毎月、榎本仏師から仏像彫刻の指導を受けております。





本校では現在、木彫の素地を整える下地工程(胡粉塗り)を経て、生徒たちは筆とエアーブラシで彩色を行っています。





この制作過程を、現在開催中の「誠恵高等学校創作展『創』in 沼津御用邸記念公園」にて、12月19日から展示いたします。





平等院鳳凰堂の雲中供養菩薩を基に制作されたこの像は沼津御用邸記念公園での展示後、仕上げを経て、年明けに奈良県の喜光寺に奉納される予定です。





「誠恵高等学校創作展『創』in 沼津御用邸記念公園」

https://www.atpress.ne.jp/news/560118









■生徒の個性を生かし、可能性を伸ばす！誰もが主役の学生時代を応援します

当校では、授業や部活動、課外研修を通して、勉学だけでなく、多様性に富んだ学校教育を運営しております。

進学・就職先も、個人の可能性を伸ばし、進路実現のために教員が親身になって指導しております。今後も多様性と先進性を生かし、新しい時代にも柔軟に対応し、活躍する人材を育成していきます。





現在沼津御用邸記念公園で開催中の誠恵高校創作展「創」





【イベント概要】

名称 ： 誠恵高等学校 創作展「創」in 沼津御用邸記念公園

会期 ： 2025年12月5日～12月25日

開園時間： 9時～16時30分(最終入場受付16時)

場所 ： 沼津御用邸記念公園 西附属邸

(静岡県沼津市下香貫島郷2802-1)

入園料 ： 大人410円、小中学生200円(西附属邸観覧料込)