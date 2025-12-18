抗体産生市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月16に「抗体産生市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。抗体産生に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
抗体産生市場の概要
抗体産生 市場に関する当社の調査レポートによると、抗体産生 市場規模は 2035 年に約 394億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 抗体産生 市場規模は約 198億米ドルとなっています。抗体産生 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、抗体産生市場の成長は、世界における複雑な疾患の増加に伴い、抗体産生に対する世界的な需要が非弾性的に増加していることが要因です。高齢化社会では罹患率が高く、医薬品製造プロセスにおける抗体産生の需要が高まっています。国連によると、高齢者人口の急速な増加が見込まれています。世界の65歳以上の人口は、2021年の761百万人から2050年には16億人に倍増すると予測されています。この成長の原動力は、世界中で対象患者人口が長期的に拡大し続けることを保証し、生産能力への大規模かつ長期的な投資を正当化する需要の確実性をもたらします。
抗体産生市場に関する市場調査では、受託製造と世界的な生産能力拡大により市場シェアが拡大することが明らかになりました。受託製造組織（CMO）と大規模生産能力取引は、世界の抗体供給を再編し、市場拡大の機会を生み出しています。CMOは、マルチテナントの利用と標準化されたプラットフォームプロセスを通じて規模の経済性を実現し、抗体産生プロセスを合理化します。これに加えて、国境を越えた買収や施設のアップグレードにより、抗体の高度な生産能力が移転され、市場の成長拡大に貢献しています。
しかし、今後数年間は、法外な資本支出が市場の成長を制限すると予想されています。バイオ医薬品の現行適正製造基準（cGMP）規制に準拠した新しいバイオ製造施設の建設と検証には、多額の資本投資が必要であり、これが市場拡大プロセスに影響を与えています。
抗体産生市場セグメンテーションの傾向分析
抗体産生市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、抗体産生 の市場調査は、医薬品のタイプ別、アプリケーション分野別、エンドユーザー別、事業規模別、技術別と地域別に分割されています。
抗体産生市場は、アプリケーション別に基づいて、腫瘍学、自己免疫疾患及び炎症性疾患、感染症、その他（神経学、代謝学など）に分割されています。これらのうち、腫瘍学分野は予測期間中に58%と最大のシェアを占めると予測されています。抗体は、免疫チェックポイント阻害、標的細胞傷害作用、そして化学療法ペイロード（ADC）のキャリアとしての役割などを通じて、がん治療に革命をもたらしており、腫瘍学分野における抗体産生の用途は増加しています。抗体ががん細胞を特異的に標的とする能力、そして他の治療法との併用は、腫瘍学がこの分野において主導的な地位を確固たるものにしています。
