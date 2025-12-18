メイクアップアーティストAKIKO KOSHIYAMA（腰山 暁子）が麻布台ヒルズにてアート写真展を開催
メイクアップアーティストのAKIKO KOSHIYAMA（腰山 暁子）は、2025年12月20日（土）・21日（日）の2日間、麻布台ヒルズ内ギャラリー「大垣書店 麻布台ヒルズ店」にてアート写真展を開催いたします。今回の個展を通じて、より多くの方に作品と世界観を知っていただき、新たなファンの方々との出会いを創出します。また、本展より、作品販売を開始することを公式に発表いたします。
AKIKO KOSHIYAMAは、モデルや俳優、アーティストのメイクを手がけ、その人が持つ本来の魅力や作品の世界観を引き出す表現を得意とするメイクアップアーティストです。ヘアメイク歴20年のキャリアを持ち、テレビ、MV、映画、雑誌、広告など多くの現場を経験してきました。2021年からは特殊メイクを本格的に習得し、インスピレーションで受け取ったイメージを可視化する表現へと活動の幅を広げています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337381&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337381&id=bodyimage2】
本展の紹介ムービー：
https://www.instagram.com/reel/DRjhDQTEXo5/
本展では、「内側から湧き出る愛」をテーマに、水の惑星をイメージした写真作品を中心に、日本や“和”をモチーフにした作品などを展示します。これらの作品は、これまでの制作活動の中でも最高傑作と感じる仕上がりであり、メイクアップアーティストとして培ってきた表現力と、アートとしての新たな挑戦が融合した内容となっています。
視覚とメッセージの両面から世界観を体感できる展示となっており、来場者には作品の余韻を持ち帰っていただけるよう、ポストカードのプレゼントもご用意しています。なお、開催期間中は両日とも作家本人が在廊予定です。
■ 本個展への想い（作家コメント）
愛とは、自分の内側から湧き上がってくるものだと感じています。
内側に愛が満ちているとき、はじめて他者に思いやりや優しさを向けることができるのではないでしょうか。
そのためには、まず自分自身が心から幸せであること。本当の幸せとは、自分の本心に沿って生き、やりたいことを表現し、「なぜ生まれてきたのか」という自分の目的を果たしている状態だと思います。
今回の個展では、その“内側から湧き出る愛”をテーマに、私自身の魂の願いを形にしました。
ここから広がった愛が、また誰かへと伝わり、世界が愛の輪でつながっていく。
争いではなく、調和と優しさに満ちた新しい世界へ――その未来への願いを、この個展に託しました。
■ 開催概要
展示名：
AKIKO KOSHIYAMA アート写真展
会期：
2025年12月20日（土）11:00～20:00
2025年12月21日（日）11:00～17:00
※両日作家在廊
会場：
麻布台ヒルズ内ギャラリー「大垣書店 麻布台ヒルズ店」
（〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ4F）
アクセス：
・東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」4番出口 直結
・東京メトロ日比谷線「神谷町駅」5番出口 直結
入場料：
無料
■ 出展者プロフィール
AKIKO KOSHIYAMA（腰山 暁子）
メイクアップアーティスト
名古屋にてアシスタント経験を積んだ後、2012年に上京しフリーランスとして活動を開始。
テレビ、MV、映画、雑誌、広告、写真集など多方面でヘアメイクを担当。
近年は特殊メイクを取り入れた表現にも注力し、インスピレーションで受け取ったイメージをアート作品として可視化。
2025年6月に初の個展を開催。
Instagram
https://www.instagram.com/akiko_koshiyama/
■ 主催・協力
主催：AKIKO KOSHIYAMA
会場協力：大垣書店 麻布台ヒルズ店
広報協力：株式会社Bennuash（ベナッシュ）
■ 本件に関するお問い合わせ
担当：腰山 暁子
Mail：akiko.koshiyama@gmail.com
プレスリリース配信元
株式会社Bennuash（ベナッシュ）
Mail：bennuash@gmail.com
※本リリースは、腰山 暁子（個人事業主）の活動について、事実に基づき、広報協力の立場から情報提供するものです。
