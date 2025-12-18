リチウム電池製造用レーザー装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（レーザー切断装置、レーザー溶接装置）・分析レポートを発表
2025年12月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「リチウム電池製造用レーザー装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、リチウム電池製造用レーザー装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界のリチウム電池製造用レーザー装置市場は2024年に約14.54億ドルで評価され、2031年には約30.94億ドルへ拡大する見通しです。
期間中の年平均成長率は11.5％と高く、電気自動車普及の加速や再生可能エネルギー向け蓄電需要の拡大が市場を力強く後押ししています。
本装置は、リチウム電池の製造工程において電極や電池ケースの切断、溶接、マーキングを高精度で実行するための装置であり、材料ロスを最小化し、組立効率を高める重要な役割を担います。
精密な加工により電池性能と安全性を向上させられるため、幅広い用途で採用が進んでいます。本レポートではさらに、米国の関税政策や各国の政策対応が市場競争構造、地域経済、サプライチェーン強靭性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、リチウム電池製造用レーザー装置市場について、企業別、地域・国別、タイプ別、用途別の詳細な定量・定性分析を行っています。
需要と供給の動向、価格の変化、技術革新、規制の影響など、市場の変動要因を総合的に整理し、今後の市場展開を理解するための基礎情報を提供しています。
調査目的は、世界および主要国の市場機会の規模を把握すること、リチウム電池製造用レーザー装置の成長可能性を評価すること、製品別・用途別の将来需要を予測すること、市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これらの情報は、企業が投資戦略や技術開発方針を策定するうえで重要な指針となります。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートでは United Winners Laser、Wuxi Lead、Hymson Laser、TRUMPF、Han’s Laser、Manz、Amada、HGTECH、Yifi Laser、IPG Photonics、Coherent、QUICK LASER、Xinde（Shenzhen）、SUN LASER、Chutian Laser、Laserax などが主要企業として紹介されています。
これらの企業は、売上数量、収益、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発の動向などから総合的に評価されています。
特にレーザー溶接・切断技術に強みを持つ企業は、電池製造の高度化ニーズに適応しており、自動化と高精度加工の要求が強まる中で競争力を発揮しています。また、電動化の進展により新規参入も増えつつあり、今後市場競争は一層活発化すると予測されます。
________________________________________
市場セグメント
________________________________________
タイプ別には、レーザー切断装置、レーザー溶接装置、その他に分類され、それぞれ電池製造工程の異なる段階で活用されています。レーザー切断は電極材料の高精度加工に不可欠であり、レーザー溶接はセル構造の強度と安全性を向上させる重要な工程として需要が増えています。
