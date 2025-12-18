小型ロケット「カイロスロケット３号機」応援会を開催 ～ふるさと納税サイトで「ロケット打ち上げ応援キャンペーン」も実施中～
報道関係 各位
小型ロケット「カイロスロケット３号機」応援会を開催
～ふるさと納税サイトで「ロケット打ち上げ応援キャンペーン」も実施中～
和歌山県那智勝浦町
https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/
まぐろ水揚げ量日本一、世界遺産と温泉のまちの和歌山県那智勝浦町（町長：堀 順一郎）では、「カイロスロケット打上げ応援会」が令和7年2月25日（水）に開催されます。日本初の民間小型ロケット射場「スペースポート紀伊」を運営する、スペースワン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：豊田正和）の小型ロケット「カイロスロケット3号機」打上げ（打上げ予定時刻：11：00～）に伴うものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337081&id=bodyimage1】
カイロスロケット打上げ当日は、串本町と那智勝浦町が公式見学場をそれぞれ設けられます。両会場とも、射場より約2kmほどの場所にあり、間近で見学できます。那智勝浦町側の旧浦神小学校（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神）では、2,000人が参加予定で、地元の食材を使った飲食店などの出店も予定しています。
また、那智勝浦町のふるさと納税サイト「楽天ふるさと納税」及び「ふるさとチョイス」では、「ロケット打ち上げ応援キャンペーン」を実施しています。2025年12月末までの期間限定ですが、「伊勢海老」「生まぐろ」などのお礼品の寄附額を大幅に見直しています。
【楽天ふるさと納税】
https://www.rakuten.co.jp/f304212-nachikatsuura/contents/imadake01/
【ふるさとチョイス】
https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/30421/24624
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337081&id=bodyimage2】
＜那智勝浦町のふるさと納税ラインナップとキャンペーン対象お礼品の一例＞
太平洋の黒潮が運ぶ恵みを受ける那智勝浦町は、国内屈指の生まぐろの町。直送で届く新鮮な魚介はもちろん、海の幸と共に楽しめる温泉の魅力まで、返礼品は幅広くラインナップしました。特に今年は、鮮魚グルメ・体験型返礼品ともに注目度が高まっています。「キャンペーン対象お礼品」は印をつけました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337081&id=bodyimage3】
■生メバチマグロ 約600g
本場勝浦から直送される鮮度抜群の生まぐろ。刺身・丼・手巻き寿司に最適で贅沢な食卓を演出。
https://item.rakuten.co.jp/f304212-nachikatsuura/bf09-r/
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/30421/4638436
■南紀勝浦温泉 宿泊割引券 3,000円相当
温泉街での宿泊に使える人気のチケット。旅のきっかけに、家族旅行にも嬉しい返礼品。
https://item.rakuten.co.jp/f304212-nachikatsuura/bl04-r/
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/30421/4839636
■「鮨やすみつ」監修 漬け鮪丼（期間限定）
名店監修のまぐろを贅沢に漬けに。解凍後すぐ丼にできる手軽さと、旨味の濃さが魅力。
https://item.rakuten.co.jp/f304212-nachikatsuura/ba04-r/
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/30421/5309870/
■生まぐろ2種食べ比べセット（年内発送可）
★キャンペーン対象お礼品
赤身とトロを贅沢に比較できる人気商品。冬のご馳走や年末年始集まりのメインにぴったり。
https://item.rakuten.co.jp/f304212-nachikatsuura/ah02/
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/30421/5559576/
