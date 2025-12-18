こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アクサ生命、千葉市・千葉商工会議所・協会けんぽ千葉支部と健康経営の普及推進に関する連携協定を締結
アクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長 兼 CEO：安渕 聖司、以下「アクサ生命」）は、2025年12月17日、千葉市（市長：神谷 俊一）、千葉商工会議所（会頭：佐久間 英利）並びに全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部（支部長：佐藤 信行）と健康経営の普及推進に関する連携協定を締結しました。本協定は、千葉市、千葉商工会議所並びに協会けんぽ千葉支部とアクサ生命が、相互に連携・協力して市内事業所の健康経営の普及推進等の取組みを通じて、市民及び従業員等の健康増進と人材確保に繋げることにより、市内事業所の生産性、業績並びに企業価値の向上の実現を図ることを目的としています。
本協定に基づき、アクサ生命は、保険事業や健康経営推進、企業として地域の持続的発展を目指す取組みなどを通じて培った知見と人的ネットワークを千葉市、千葉商工会議所並びに協会けんぽ千葉支部の各種施策に役立てていただき、市民の皆さまの健やかな生活と地域の発展のために取り組んでまいります。
（連携事項） 上記の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力する。
(1) 千葉市内事業所における健康経営の普及推進に関する事項
(2) 千葉市民及び市内事業所の従業員等の健康増進に関する事項
(3) 健康経営の普及推進等についての情報共有と分析に関する事項
アクサ生命は、千葉県内において、1971年2月に千葉商工会議所の生命共済制度、1971年5月に松戸商工会議所の特定退職金共済制度の受託を開始するなど、県内商工会議所の共済制度の推進を通じて事業所の皆さまの福利向上を図るべく、地域に根差した活動を続けてまいりました。
今後も、千葉市内事業所の健康経営の普及推進等の取組みを通じて、市民及び従業員等の健康増進並びに人材確保に繋げることで、市内事業所の生産性、業績並びに企業価値の向上の実現を目指して本協定の連携事項に取り組んでまいります。
※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
アクサ生命について
アクサ生命はアクサのメンバーカンパニーとして1994年に設立されました。アクサが世界で培ってきた知識と経験を活かし、315万人のお客さまから571万件のご契約をお引き受けしています。1934年の日本団体生命創業以来築いてきた全国511の商工会議所、民間企業、官公庁とのパートナーシップを通じて、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商品、企業福利の増進やライフマネジメント(R)（人生を経営する）*に関するアドバイスをお届けしています。2024年度には、2,496億円の保険金や年金、給付金等をお支払いしています。
*ライフマネジメント(R)はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。
アクサグループについて
アクサは世界50の国と地域で154,000人の従業員を擁し、9,500万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2024年の売上は1,103億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは80億ユーロ、2024年12月31日時点における運用資産総額は8,790億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。
*アクサグループの数値は2024年1月〜12月の業績です。
本件に関するお問合わせ先
アクサ生命保険株式会社
コミュニケーション・ブランド ＆ サステナビリティ
電話：03-6737-7140
関連リンク
アクサ生命保険株式会社
https://www.axa.co.jp
