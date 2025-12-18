こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
有名企業400社実就職率ランキング 12年連続 私立女子大学トップ3入りを達成--2025年は私立女子大学2位にランクイン--
東京女子大学（東京都杉並区、学長：森本あんり）は、「2025年有名企業400社実就職率ランキング」において全国私立女子大学2位を獲得しました。今回で同ランキングの12年連続私立女子大学トップ3入りとなります。学生一人ひとりのキャリア構築を重視し、時代の潮流に合わせた多様な支援を充実させてきた結果となりました。
■概要
「2025年有名企業400社実就職率ランキング」は、有名企業400社への実就職率が高い大学をランキング形式で発表した（株）大学通信による調査です。本学は有名企業400社への実就職率が18.9％となり、全国私立女子大学2位（全国私立大学23位）を獲得しました。今回で12年連続私立女子大学トップ３入りとなります。
2025年有名企業400社実就職率ランキング（大学通信） https://univ-online.com/article/career/33969/
※実就職率（％）は、400社への就職者数÷〔卒業生（修了者）数−大学院進学者数〕×100で算出。
※対象となる企業は、「日経平均株価指数の採用銘柄や会社規模、知名度、大学生の人気企業ランキングなど」をもとに選定。
■2025年3月卒業生就職率99.6%――9年連続就職率99%以上の実績
本学の2025年3月卒業生の就職率は99.6%となり、9年連続99%以上と高い数値を維持しています。（株）大学通信発行「大学探しランキングブック2026」では、「小規模だが評価できる大学」全国女子大学2位、「学生のコミュニケーション力が高い大学」都内女子大学1位、「学生サポートが充実している大学」都内女子大学2位を獲得しました。安定した高い就職実績と各種大学ランキングでの評価は、学生一人ひとりの主体的なキャリア形成を支える本学の教育・サポート体制の充実を示しています。
就職・進路実績（東京女子大学公式サイト） https://www.twcu.ac.jp/main/career/stats.html
※就職率（％）は、就職者数÷就職希望者数×100で算出。
■東京女子大学のキャリア教育・キャリア支援
東京女子大学は、学生一人ひとりが目標をもって充実した生活を送り、自分の適性や希望に合った生き方を見つけることができるよう、充実したキャリア教育・キャリア支援を行っています。
本学では、リベラルアーツ教育、少人数教育、PBL型授業を基盤として、論理的思考力、的確な判断力、課題発見・解決力といったキャリア形成の基礎となる能力を育成しています。また、「女性の起業」「女性のキャリア形成」などの科目を通じて、キャリア観の形成と将来にむけたキャリアを主体的に構築し続ける力を培っています。さらに、2024年度より開設した「知のかけはし科目」では、異分野の教員が共同で対話型授業を行い、正解のない課題に取り組む学修機会を提供しています。これらの教育により、リベラルアーツに根ざした広い視野と自律的なキャリア形成力を備えた人材の育成を推進します。
キャリア・センターでは、学科・専攻単位で担当職員を配置し、学生一人ひとりに合わせた質の高いキャリア支援を行っています。「ワタシ×シゴト」をテーマにした課題解決型ワークショップ「ワタシゴトキャリアラボ」といった企業連携型の企画をはじめ、年間150回にわたる多様なプログラムを提供しています。さらに今年度からの新たな試みとして、本学独自の就職活動支援システム「Career Talk」に生成AIを活用したエントリーシート添削・面接練習等の機能を追加したほか、センター内に個室型ワークブースを設置しオンラインでの説明会や面接をできる環境を整えました。
本学はこれからも、学生の自律的な成長とキャリア形成を支える教育環境の充実に努めてまいります。
キャリア（東京女子大学公式サイト） https://www.twcu.ac.jp/main/career/index.html
2025年度ワタシゴトキャリアラボ開催レポート（協力：タキヒヨー／スターツコーポレーション／ホリプロデジタルエンターテインメント）（東京女子大学公式サイト）
https://www.twcu.ac.jp/main/topics/2025/1120_02.html
