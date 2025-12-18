こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪産業大学】昨年に続き、経済学部 菊地ゼミの学生が企画・運営する2026ヒューマンコンサートが開催されます！
昨年に続き、大阪産業大学 経済学部の菊地ゼミの学生らが、大東市が主催する2026ヒューマンコンサート（令和8年2月1日）の企画・立案・運営を行うことになりました。
ヒューマンコンサートは、人権啓発を行う大東市市民生活部人権室、および、市民団体「人権啓発ネットワーク大東」の実行委員と共同で行う官民学連携の試みです。
菊地ゼミでは、学生たちが４つのグループに分かれ、それぞれが「人権啓発」というテーマにふさわしい演者を選定します。各グループは、自分たちが良いと思う演者を企画・立案し、約１か月にわたって出演者候補のリサーチや交渉、資料作成などの準備を進め、演者の魅力や選定理由を実行委員会にプレゼン提案をしました。
プレゼン審査の結果、今回は元パラリンピック水泳日本代表の伊藤真波さんによるトークとヴァイオリンコンサートに決定しました。
伊藤真波さんを提案したグループの学生は、「けがや病気、障がいなどに悩む方にも勇気を届けたい。小さなお子さんにも"あのコンサートを覚えてる"と思ってもらえるような公演にしたいと考え、このテーマと出演者を提案しました。」と今回の企画運営にかける想いを語ってくれました。
※学生が作成したチラシはこちら
https://www.osaka-sandai.ac.jp/about/pdf/2026hc.pdf
<イベント概要>
・名称：2026ヒューマンコンサート「"あきらめない心"」
・日時：令和8年2月1日（日） 午後2時開演 （午後1時15分開場）
・場所 ：サーティホール 2階 多目的小ホール（大東市新町１３-３０、JR学研都市線「住道」 駅から約500ｍ）
・定員 ：200名
・参加協力券：500円（当日受付にて集金）
・その他：手話通訳あり（希望者は申込要）
※ 会場の駐車場は数に限りがあります（無料）。
※ 12月19日より市内5施設（サーティホール、アクロス等）で参加協力券を配布します。電子申請も可能です。
【主催】大東市・人権啓発ネットワーク大東
【後援】大東市教育委員会
【協力】大阪産業大学
■ 出演者紹介：伊藤真波（いとう・まなみ）さん
バイオニスト、元パラリンピック水泳日本代表。1984年、静岡県生まれ。5歳で水泳、7歳からバイオリンを始める。
幼いころから看護師に憧れ、静岡県立清水西高等学校衛生看護科に入学。その後、静岡県医師看護学校で学んでいた20歳の時に交通事故に遭い、右腕を切断する。
看護師用の義手を製作し、神戸百年記念病院に入職。看護師として働く傍ら、水泳選手としても活躍し、2008年北京パラリンピック、2010年アジアパラ競技大会などで好成績を収める。
2015年に神戸記念病院を退職。2020年東京パラリンピックでは、静岡県の聖火ランナー、開会式でのバイオリン演奏を務めた。
▼本件に関する問い合わせ先
大阪産業大学 学長企画室 企画・広報課
住所：〒574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1
TEL：072-875-3001
FAX：072-871-9861
メール：gakukika@cnt.osaka-sandai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ヒューマンコンサートは、人権啓発を行う大東市市民生活部人権室、および、市民団体「人権啓発ネットワーク大東」の実行委員と共同で行う官民学連携の試みです。
菊地ゼミでは、学生たちが４つのグループに分かれ、それぞれが「人権啓発」というテーマにふさわしい演者を選定します。各グループは、自分たちが良いと思う演者を企画・立案し、約１か月にわたって出演者候補のリサーチや交渉、資料作成などの準備を進め、演者の魅力や選定理由を実行委員会にプレゼン提案をしました。
伊藤真波さんを提案したグループの学生は、「けがや病気、障がいなどに悩む方にも勇気を届けたい。小さなお子さんにも"あのコンサートを覚えてる"と思ってもらえるような公演にしたいと考え、このテーマと出演者を提案しました。」と今回の企画運営にかける想いを語ってくれました。
※学生が作成したチラシはこちら
https://www.osaka-sandai.ac.jp/about/pdf/2026hc.pdf
<イベント概要>
・名称：2026ヒューマンコンサート「"あきらめない心"」
・日時：令和8年2月1日（日） 午後2時開演 （午後1時15分開場）
・場所 ：サーティホール 2階 多目的小ホール（大東市新町１３-３０、JR学研都市線「住道」 駅から約500ｍ）
・定員 ：200名
・参加協力券：500円（当日受付にて集金）
・その他：手話通訳あり（希望者は申込要）
※ 会場の駐車場は数に限りがあります（無料）。
※ 12月19日より市内5施設（サーティホール、アクロス等）で参加協力券を配布します。電子申請も可能です。
【主催】大東市・人権啓発ネットワーク大東
【後援】大東市教育委員会
【協力】大阪産業大学
■ 出演者紹介：伊藤真波（いとう・まなみ）さん
バイオニスト、元パラリンピック水泳日本代表。1984年、静岡県生まれ。5歳で水泳、7歳からバイオリンを始める。
幼いころから看護師に憧れ、静岡県立清水西高等学校衛生看護科に入学。その後、静岡県医師看護学校で学んでいた20歳の時に交通事故に遭い、右腕を切断する。
看護師用の義手を製作し、神戸百年記念病院に入職。看護師として働く傍ら、水泳選手としても活躍し、2008年北京パラリンピック、2010年アジアパラ競技大会などで好成績を収める。
2015年に神戸記念病院を退職。2020年東京パラリンピックでは、静岡県の聖火ランナー、開会式でのバイオリン演奏を務めた。
▼本件に関する問い合わせ先
大阪産業大学 学長企画室 企画・広報課
住所：〒574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1
TEL：072-875-3001
FAX：072-871-9861
メール：gakukika@cnt.osaka-sandai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/